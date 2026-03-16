Um homem de 70 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Vila Real de Santo António e procurado pelas autoridades de França por tráfico de droga, consentiu a sua entrega às autoridades daquele país, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado publicado no site da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público (MP) explicou que o homem foi detido “na sequência de Mandado de Detenção Europeu (MDE) emitido pelas autoridades judiciárias francesas”.

O suspeito, de nacionalidade holandesa, foi detido na quarta-feira pela PJ em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, para “procedimento criminal, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”, adiantou o MP.

Segundo o Ministério Público, o homem foi presente, na sexta-feira, ao Tribunal da Relação de Évora.

O suspeito, acrescentou o MP , “consentiu na sua entrega às autoridades francesas e, em conformidade com o promovido pelo Ministério Público, foi a mesma determinada, mantendo-se a detenção até à sua efetivação“.