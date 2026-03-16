Uma habitação e um anexo ficaram esta segunda-feira de manhã destruídos na sequência de um incêndio, que não causou vítimas, na freguesia de Canha, no concelho do Montijo, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da proteção civil.

O alerta para o incêndio foi dado às 04h52 e às 06h00 foi dado como dominado, adiantou a fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas, segundo a mesma fonte.

Às 06h40, estavam no local 15 operacionais, entre Bombeiros do Montijo, Águas de Moura e Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de seis veículos.