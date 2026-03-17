O estado de saúde do antigo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, melhorou nas últimas horas. O ex-líder brasileiro foi internado nos cuidados intensivos na passada sexta-feira, mas foi transferido, esta segunda-feira, para uma unidade de cuidados intermédios.

A mulher do antigo Presidente brasileiro, Michelle Bolsonaro, publicou uma story na sua conta pessoal do Instagram a anunciar a melhoria do estado de saúde do marido: “Com a melhoria dos indicadores da infeção, o meu amor foi transferido para os cuidados intermédios. Seguimos confiantes de que vai vencer mais esse momento”.

Jair Bolsonaro, de 70 anos, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e foi internado na unidade de cuidados intensivos no hospital DF Star, em Brasília, após ter sido transferido na sexta-feira da prisão onde cumpre uma pena de mais de 27 anos por liderar uma tentativa de golpe de Estado em 2023.

O ex-Presidente, que governou o país entre 2019 e 2022, foi internado na sexta-feira depois de ter apresentado febre, náuseas e calafrios. Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 vários problemas de saúde relacionados com o ataque com faca que sofreu durante a campanha presidencial desse ano, quando ficou ferido no abdómen.

Desde então, o antigo Presidente foi submetido a várias hospitalizações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes dessa agressão. O atual internamento hospitalar é a primeira saída de Jair Bolsonaro desde que começou a cumprir a sua pena por tentativa de golpe de Estado, no Complexo Penitenciário da Papuda, em 15 de janeiro.