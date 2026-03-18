A Polícia Judiciária (PJ) de Braga constituiu arguida uma mulher suspeita de dezenas de burlas em todo o país através de anúncios, sobretudo nas redes sociais, de venda de bilhetes para concertos, festivais e eventos desportivos, foi esta quarta-feira divulgado.

Em comunicado, a PJ acrescenta que os anúncios tinham ainda a ver com a venda de telemóveis, alojamentos para férias e até selos promocionais de hipermercados.

No âmbito da investigação, batizada de “Showbiz”, a PJ conseguiu identificar o rasto digital e financeiro da presumível autora e procedeu agora ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária, no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal.

A suspeita foi constituída arguida e a PJ apreendeu equipamento informático, identificado como tendo sido utilizado na alegada prática das burlas.

Segundo a PJ, a suspeita publicava, desde 2023, anúncios, sobretudo nas redes sociais, recorrendo à criação e utilização de múltiplos perfis falsos, tendo esta atuação lesado dezenas de vítimas de norte a sul do país.

Em causa está um alegado plano destinado a burlar pessoas através das redes sociais, “com o propósito de receber montantes monetários que não lhe pertenciam e, assim, obter enriquecimento ilegítimo”.

A investigação vai prosseguir, com a análise dos elementos recolhidos, visando o integral esclarecimento dos factos e identificação de outras eventuais vítimas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Barcelos.