Seis pessoas foram constituídas arguidas, na terça-feira, por suspeita de furto qualificado em concelhos do Grande Porto, numa operação na qual foi dado cumprimento de oito mandados de busca, descreveu esta quarta-feira, o Comando Territorial da GNR do Porto.

Em comunicado, a GNR refere que os arguidos são quatro mulheres e dois homens, com idades entre os 21 e os 75 anos.

No âmbito de uma investigação por crime de furtos qualificados, ocorridos no Grande Porto, foram realizadas diligências que culminaram na identificação e localização dos suspeitos.

A GNR descreve que, no decorrer da ação, foram realizadas oito buscas, quatro domiciliárias, duas em veículos e duas em anexos, das quais resultou a apreensão de 4.450 euros em dinheiro, 86 doses de haxixe, dois robôs de cozinha, 11 bonecos colecionáveis, três telemóveis, uma consola de jogos, um desmagnetizador, um martelo quebra-vidros, uma balaclava, uma faca de cozinha com resíduos de estupefaciente e um blusão.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial de Penafiel e com o apoio da PSP.