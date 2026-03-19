A mãe de uma recém-nascida foi formalmente acusada de matar a filha de 18 dias. A bebé morreu no último sábado em Westminster, em Londres, depois de alegadamente ter sido atirada pela janela de um apartamento no terceiro andar, a cerca de dez metros de altura, noticia a Sky News.

Os serviços de emergência encontraram Mariam no alcatrão pouco depois das 7h30 da manhã, na sequência de um telefonema do pai para o 999 — o número de emergência no Reino Unido. Estava entre blocos de apartamentos na Great Peter Street e uma grade metálica. Transportada para o hospital em estado crítico, morreu hora e meia depois, devido a fratura no crânio.

A mãe de Mariam, Zahira Byjaouane, estava sentada na cama do seu quarto, quando a polícia entrou em casa e foi logo detida por suspeitas de tentativa de homicídio. No dia seguinte, Byjaouane foi formalmente acusada de homicídio.

O pai estaria na cozinha a preparar leite em pó quando a bebé foi alegadamente atirada do terceiro andar através de uma janela. De acordo com o jornal, o pai ainda correu para a rua, mas já tarde demais para aparar a queda de Mariam.

A mãe faltou esta quarta-feira à audiência em tribunal, porque não conseguia estar presente, avançou a BBC. O juiz Mark Lucraft manteve Byjaouane em prisão preventiva, como medida de coação, e agendou nova sessão para dia 3 de junho. O julgamento já tem uma data provisória: a partir de dia 15 de fevereiro de 2027.