Ao fim de 21 dias de guerra no Médio Oriente, ou seja, três semanas, o Presidente dos EUA afirmou que não quer um cessar-fogo. Donald Trump argumentou que não é do interesse dos EUA um fim do conflito numa altura em que estão a “obliterar o outro lado” e procuram alcançar uma vitória total na guerra.

No mesmo dia, também, o Reino Unido autorizou que os EUA utilizem as suas bases militares, o que mereceu uma resposta dura de Teerão. O regime iraniano avisou, também, que enquanto durar o conflito não haverá “parques, zonas de lazer e destinos turísticos” seguros no mundo.

Pode recordar os acontecimentos de quarta-feira aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo desta sexta-feira, dia 20 de março:

No Irão:

O Presidente norte-americano recusou assinar um cessar-fogo para pôr fim à guerra no Irão. “Eu não quero um cessar-fogo. Não se quer um cessar-fogo quando se está literalmente a obliterar o outro lado”, afirmou Donald Trump, em declarações aos jornalistas à porta da Casa Branca. Os EUA estão, segundo Trump, a atingir o Irão “com muita força” e querem uma “vitória” na guerra.

O Departamento do Tesouro norte-americano anunciou que vai levantar as sanções sobre o petróleo iraniano que for carregado em navios entre esta sexta-feira e o dia 19 de abril. A medida tem como objetivo controlar a subida de preços do petróleo e impedir que a China seja a única potência a beneficiar do petróleo iraniano.

Já nesta madrugada de sábado, as forças israelitas atacaram “alvos do regime iraniano” em Teerão, informaram fontes militares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano advertiu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de que está a colocar “vidas britânicas em perigo” ao permitir que os Estados Unidos utilizem as suas bases. “O Irão exercerá o seu direito à legítima defesa”, acrescentou.

O Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, proclamou a vitória sobre os EUA e Israel esta sexta-feira, numa mensagem escrita para o Ano Novo Persa, Nowruz, de acordo com a Associated Press.

Teerão não está disponível para discutir a reabertura do estreito de Ormuz ao tráfego comercial enquanto os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra território iraniano continuarem, noticiou a Bloomberg. Além disso, Abolfazl Shekarchi, principal porta-voz militar do Irão, afirmou que todos os “parques, zonas de lazer e destinos turísticos” dos inimigos de Teerão em todo o mundo não serão seguros.

Donald Trump argumentou que os EUA não utilizam o estreito de Ormuz, mas que os outros países precisam de circular, pelo que é necessário repor o tráfego marítimo. “É uma manobra militar simples. Mas é precisa muita ajuda, uma vez que são precisos navios. E a NATO podia ajudar-nos, mas não tiveram coragem de o fazer”, criticou Trump.

O Presidente norte-americano disse concordar com os congressistas republicanos que defendem que Washington deve desmantelar bases em Espanha e noutros países da NATO que consideram não cooperarem na segurança do Estreito de Ormuz.

O Comando Central dos Estados Unidos relatou, em declarações à CBS News, que 232 soldados norte-americanos já ficaram feridos em quase três semanas de guerra.

Em Israel e no Líbano:

Os ataques israelitas contra o Líbano mataram 1.021 pessoas em menos de três semanas de conflito, relatou o Ministério da Defesa do Líbano, citado pela Associated Press. Os números mais recentes dão ainda conta de 2.641 feridos e mais de um milhão de deslocados.

Além dos ataques desta madrugada em Teerão, Israel também bombardeou posições do grupo xiita libanês Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute.

O Exército israelita está a tentar abrir uma nova frente na ofensiva militar no Líbano, avançou a agência noticiosa estatal libanesa. A operação decorre junto à fronteira em Labbouneh, uma zona costeira do Líbano, mas está a enfrentar resistência de militantes do grupo armado Hezbollah.

No Golfo:

Vários países na região do Golfo disseram estar a ser novamente alvo de ataques do Irão com drones e mísseis. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita anunciou ter intercetado e destruído seis drones na região oriental do país e também no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait houve interceções de mísseis e drones iranianos.

Um refinaria no Kuwait esteve a arder depois de ter sido alvo de um ataque com dois drones, relatou a empresa petrolífera estatal. Não há registo de feridos.

As instalações diplomáticas dos Estados Unidos da América junto do aeroporto de Bagdade, no Iraque, voltaram a ser alvo de um ataque com drones.

O Comandante da NATO na Europa anunciou hoje que todos funcionários da Aliança no Iraque foram retirados do país.

No resto do mundo: