À entrada da quarta semana de conflito no Irão, o regime lançou uma das retaliações mais violentas sobre Israel, com ataques sobre as cidades de Dimona e Arad, enquanto a retórica entre atinge uma nova escalada no tom das ameaças entre Teerão e Washington.

Se Donald Trump prometeu destruir centrais elétricas iranianas caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto à circulação marítima no espaço de 48 horas, o regime iraniano ameaça responder contra as centrais de dessalinização e infraestruturas energéticas no Médio Oriente.

O cenário de tensão agrava-se cada vez mais entre EUA e Irão, mas também com Israel, não só na frente de combate no Líbano contra o Hezbollah, mas igualmente dentro do país, na sequência dos ataques iranianos na noite de sábado e que causaram aproximadamente 200 feridos.

Teerão lançou mísseis contra as cidades de Dimona e Arad, onde se situa a principal infraestrutura nuclear do país, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, veio assumir uma “noite difícil”, sem deixar de prometer que Israel irá continuar a atacar os seus inimigos. Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo deste sábado, dia 21 de março:

No Irão:

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deixou um ultimato esta noite ao Irão na rede social Truth Social: “Se o Irão não reabrir totalmente — e sem ameaças — o Estreito de Ormuz em 48 horas desde agora, os Estados Unidos vão atingir e obliterar as diferentes centrais elétricas”.

Donald Trump garantiu também que o Irão só pensa em fazer um acordo e vincou que “os Estados Unidos varreram o Irão do mapa”, refutando críticas ao cumprimento dos objetivos militares para a operação “Fúria Épica”.

Os EUA lançaram um ataque à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, segundo a agência de notícias iraniana Tasnim. Segundo as informações, não houve fugas radioativas e os moradores locais não estão em risco. A infraestrutura nuclear de Natanz foi um dos principais alvos da operação ‘Midnight Hammer’, de junho de 2025, lançada por EUA e Israel contra o Irão.

O Irão terá tentado atacar a base militar conjunta do Reino Unido e dos EUA em Diego Garcia, no Oceano Índico, mas “não teve sucesso”, referiu uma fonte oficial britânica à Agence France Presse. Segundo o The Wall Street Journal, Teerão teria disparado dois mísseis balísticos contra a base, supostamente antes ainda de Londres anunciar que os EUA poderiam usar algumas das suas bases para visar alvos iranianos utilizados em ataquea a navios no Estreito de Ormuz.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), o almirante Brad Cooper, afirmou que as forças norte-americanas já atingiram mais de 8.000 alvos militares no Irão desde o início da guerra.

Os serviços de informações dos EUA e de Israel acreditam que o Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está vivo, mas lançam dúvidas de que esteja efetivamente a liderar o regime neste momento.

O Irão ameaçou uma “resposta sem precedentes” contra os EUA, caso Washington cumpra as ameaças de agressão militar à ilha de Kharg.

Em Israel e no Líbano:

As cidades de Dimona e Arad sofreram dois ataques com mísseis iranianos na noite de sábado, provocando então dezenas de feridos e danos em diversas estruturas. Os dados atualizados durante domingo apontavam já para cerca de 200 feridos. Benjamin Netanyahu admitiu “uma noite difícil”, mas garantiu que Israel iria continuar a atacar os inimigos.

O Hezbollah lançou mísseis contra as cidades de Metula e Safed, ambas no norte de Israel. O impacto das explosões causou apenas alguns danos em edifícios e estradas, mas não se registaram feridos, de acordo com as informações das autoridades israelitas. Mais tarde, um ataque contra a cidade de Ma’alot-Tarshiha fez cinco feridos ligeiros.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou que os ataques contra o Irão deverão intensificar-se ao longo da próxima semana. Segundo o responsável, o objetivo é continuar a atingir a liderança militar iraniana e limitar as capacidades estratégicas do regime.

As Forças de Defesa de Israel deram conta de que durante o sábado atingiram mais de 200 alvos no Irão e no Líbano.

O líder das Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês), Eyal Zamir, alertou que o Irão tem capacidades para atacar capitais da Europa como Berlim, Roma e Paris, após o regime iraniano ter atingido com um míssil de longo alcance uma base militar britânica Diego Garcia, no Oceano Índico.

No Golfo:

O “Conselho da Paz”, criado por Donald Trump, terá apresentado ao Hamas uma proposta escrita sobre um eventual processo de desarmamento, com vista a tentar desbloquear a próxima fase do plano para Gaza. O plano, aceite em outubro por Israel e pelo Hamas, prevê a retirada das tropas israelitas da Faixa de Gaza e o início da reconstrução do território em troca da entrega das armas por parte do Hamas.

Várias explosões foram ouvidas na capital do Bahrain, Manama, de acordo com a Agence France-Presse (AFP), numa altura em que o Irão intensifica a retaliação contra os países do Golfo Pérsico.

O exército da Jordânia afirmou que intercetou 222 mísseis e ‘drones’ balísticos dos 240 lançados por Teerão contra aquele território desde o início da guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irão.

Cerca de 20 países, na sua maioria europeus, declararam estar “prontos para contribuir com os esforços” necessários para a reabertura do Estreito de Ormuz. Numa declaração conjunta, estes países condenaram também os recentes ataques iranianos contra navios e infraestruturas de petróleo e gás na região do Golfo Pérsico.

A tensão aumenta entre a Arábia Saudita e o Irão. Num comunicado publicado no X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita deu 24 horas para cinco diplomatas iranianos abandonarem o país.

No resto do mundo: