O Tribunal Judicial de Odemira decretou a prisão preventiva do homem, de 30 anos, suspeito de furto qualificado e detido pela GNR em Vila Nova de Milfontes, naquele concelho alentejano, revelou esta segunda-feira fonte daquela força de segurança.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que o suspeito foi presente, na sexta-feira, ao Tribunal de Odemira, no distrito de Beja, para primeiro interrogatório judicial e conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

Este homem presente a tribunal, foi detido pela GNR, na quinta-feira, em Vila Nova de Milfontes, juntamente com um outro, de 41 anos, suspeito de tráfico de droga, que ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, adiantou a mesma fonte.

Nesse dia, em comunicado, a GNR anunciou que as detenções tinham sido efetuadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Odemira.

“No âmbito de uma investigação por crime de furtos qualificados, ocorridos na localidade de Vila Nova de Milfontes, os militares realizaram diligências que culminaram na identificação e localização dos suspeitos”, referiu a GNR, no comunicado.

A GNR realizou ainda duas buscas domiciliárias, as quais permitiram apreender 15 doses de cocaína, três doses de haxixe, uma balança digital e duas facas com resíduos de produto estupefaciente.

A apreensão englobou ainda ainda três telemóveis, 645 euros em numerário, um tablet, uma coluna de som, uma carabina de ar comprimido, uma consola de jogos e dois comandos para a mesma, uma botija de óxido nitroso de 3,3 litros e diversas peças de vestuário.