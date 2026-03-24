Um homem de 40 anos foi esta segunda-feira detido em Alenquer por suspeitas de abuso sexual das suas sobrinhas que, na altura dos alegados abusos, tinham 7 e 10 anos, revela a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

“Ativada a Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que dirige a investigação, foram recolhidos elementos probatórios que indiciam fortemente o suspeito da prática dos crimes”, lê-se no mesmo comunicado.

A investigação iniciou-se depois de a escola de uma das menores ter contactado a GNR. De acordo com as autoridades, os atos de que o suspeito é acusado ocorreram em 2017 em sua casa.

“O detido será presente a interrogatório judicial tendo em vista a aplicação de medidas de coação“, informa ainda a PJ.