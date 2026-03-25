A OpenAI anunciou o fim do Sora e da sua aplicação dedicada ao modelo de inteligência artificial (IA) capaz de gerar vídeos. A decisão foi anunciada na terça-feira à noite, através de uma mensagem no X.

“Estamos a despedir-nos do Sora”, era possível ler numa primeira publicação. Mais tarde, a mensagem foi editada para especificar que se trata do encerramento da aplicação independente, lançada há cerca de seis meses. Através da aplicação, os utilizadores podiam gerar vídeos hiperrealistas de IA e partilhá-los como se fosse uma rede social.

“Obrigado a todos os que criaram com o Sora, partilharam e construíram uma comunidade à volta disso”, disse a OpenAI através da conta dedicada ao Sora. “O que fizeram com o Sora é importante e sabemos que esta notícia é decepcionante.”

Por agora, não há uma data concreta para o encerramento desta app. A presença do Sora também vai diminuir, já que a OpenAI quer também encerrar a interface de programação de aplicações (API), usada por programadores para integrar as ferramentas noutras apps e serviços. A empresa prometeu mais detalhes “em breve”.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing. We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

A notícia sobre o fim do Sora foi avançada pelo Wall Street Journal (WSJ).De acordo com o jornal, a decisão terá partido de uma vontade de a OpenAI se concentrar em oportunidades de negócio ao fazer soluções para empresas e na área da programação.

O WSJ refere também que a OpenAI terá planos para retirar o Sora do ChatGPT, limitando as possibilidades de interagir com este modelo de IA. O modelo foi lançado no início de 2024 e, em dezembro do mesmo ano, passou a ter um site isolado. Foi nessa altura que chegaram os vídeos com até 20 segundos de duração e com alta resolução.

No ano passado, em setembro, a OpenAI decidiu dar uma aplicação independente ao modelo Sora, numa tentativa de competir com o TikTok. Mas, segundo o WSJ, a decisão terá surpreendido alguns funcionários da OpenAI, que questionaram a quantidade de recursos necessários para uma aplicação sem perspetivas claras de retorno económico.

Acordo com a Disney cai por terra

A despedida do Sora não gerou apenas surpresa — também ditou o fim de negócios. Em dezembro, a Disney anunciou um investimento de mil milhões de dólares na OpenAI (862,5 milhões de euros). Ficou estabelecido um acordo para que a empresa de IA pudesse licenciar os direitos de mais de 200 personagens da Disney para alimentar vídeos gerados por IA. O acordo, com uma validade de três anos, permitira que os utilizadores usassem personagens dos universos Marvel, Star Wars ou da Pixar.

Só que, com o fim do Sora, chega ao fim o acordo. “À medida que o campo emergente da IA avança rapidamente, respeitamos a decisão da OpenAI de abandonar o negócio da geração de vídeos e de redirecionar as suas prioridades para outras áreas”, disse uma porta-voz da Disney ao WSJ e à Variety.

“Agradecemos a colaboração construtiva entre as nossas equipas e o que aprendemos com isto e continuaremos a trabalhar com plataformas de IA para encontrar novas formas de chegar aos fãs onde quer que eles estejam, ao mesmo tempo que adotamos de forma responsável novas tecnologias que respeitem a propriedade intelectual e os direitos dos criadores.”