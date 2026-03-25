O Conselho da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu (PE) escolheram esta quarta-feira, em Bruxelas, Lille (França) para sediar a nova Autoridade Aduaneira da União Europeia (EUCA, na sigla inglesa), segundo fonte da presidência semestral cipriota.

Além de Lille, eram candidatas outras seis cidades: Porto, Bucareste, Haia, Liège (Bélgica), Málaga (Espanha), Roma, Varsóvia e Zagreb.

A EUCA irá apoiar as autoridades aduaneiras nacionais de Estados-membros e assegurar a imposição efetiva de encargos alfandegários para os orçamentos nacionais e do bloco comunitário europeu, contribuindo para a proteção do comércio e do mercado único contra produtos ilegais ou inseguros, segundo informação da Comissão Europeia.

A UE conta com mais de 30 agências descentralizadas espalhadas por diversos Estados-membros e duas estão sediadas em Lisboa: a Agência Europeia da Segurança Marítima e a Agência da União Europeia sobre Drogas.