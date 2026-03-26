O primeiro-ministro georgiano, Irakli Kobajidze, acusou esta quinta-feira a União Europeia (UE) de promover uma campanha contra a Igreja Ortodoxa daquele país do Cáucaso, fronteira euro-asiática, após a morte do patriarca Ilía II, prometendo defender a instituição religiosa.

“Têm a intenção de continuar estas campanhas contra a nossa Igreja e as nossas instituições”, disse, em entrevista à televisão Imedi, frisando que a Geórgia “tem uma especial tradição cristã desde há 1.700 anos”, país com 3,9 milhões de habitantes, 90% dos quais cristãos.

Ilía II, chefe ortodoxo georgiano durante quase meio século, morreu em 17 de março e foi sepultado no domingo na catedral de Sioni, centro de Tbilíssi, em cerimónias muito participadas e emotivas por parte dos fiéis.

“Qualquer tentativa de introduzir ideologias falsas na Geórgia para suplantar o cristianismo está fadada ao fracasso”, afirmou ainda o chefe do governo georgiano.

Kobajidze defendeu também que “tudo deve ser feito para fortalecer a fé, os valores cristãos e a Igreja [Ortodoxa], o que, em última análise, significa fortalecer o Estado”.