A PSP identificou no último sábado, em Leiria, um homem de 37 anos por ser ter dirigido a um árbitro com expressões xenófobas e discriminatórias, praticando crimes contra a sua “integridade física e contra a identidade cultural”.

Tudo aconteceu num jogo entre o Atlético Clube Marinhense e o Grap-Pousos, no Campo do Tojal, na zona de Picassinos. No momento em que os adeptos saíam do recinto, o adepto dirigiu-se ao árbitro assistente, utilizando “expressões de conteúdo discriminatório, em função da sua nacionalidade”. Sem avançar mais detalhes, a PSP refere ainda em comunicado que a conduta pôs em causa a integridade física do árbitro.

Após esse momento, a PSP identificou o adepto, tendo de seguida “remetido [o auto de notícia] ao Ministério Público da Marinha Grande, bem como à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto“.

O Comando Distrital de Leiria reafirma, no mesmo comunicado, “o seu firme compromisso no combate a todas as formas de violência, discriminação e intolerância no desporto, atuando de forma determinada na prevenção e repressão de comportamentos que atentem contra a dignidade humana, a igualdade e o respeito mútuo”.