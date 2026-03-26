Uma pessoa morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um motociclo na Ponte 25 de Abril, que às 08h30 está condicionada no sentido Almada-Lisboa, segundo fonte da proteção civil.
“A vítima mortal é o condutor do motociclo”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.
O alerta para o acidente, que ocorreu no início do tabuleiro na ponte, no Pragal, foi dado às 07h42, encontrando-se no local 12 operacionais, com o apoio de cinco veículos. Ao Observador, fonte oficial da proteção civil, o condutor do camião também foi assistido no local.
A mesma fonte indicou que a circulação naquele sentido da Ponte 25 de Abril esteve interrompida, mas às 08h30 estava condicionada, a fazer-se pela via da direita.
Texto editado por Carlos Diogo