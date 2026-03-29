José Luís Carneiro fez uma renovação da Comissão Nacional do PS, na lista única que foi a votos neste Congresso e eleita por 89,9% dos delegados. Entre os nomes mais sonantes do PS que saem estão Álvaro Beleza, Edite Estrela, Alexandra Leitão ou Marta Temido. Mas o líder do PS ainda tem mais duas listas importantes para compor, como a Comissão Política Nacional e a sua direção, o secretariado nacional.

A Comissão Nacional é o órgão máximo do partido entre congressos e a que será eleita este domingo é a primeira de Carneiro que foi eleito líder há nove meses, para ocupar a vaga deixada por Pedro Nuno Santos quando se demitiu depois das legislativas. Agora já foi reeleito dentro do calendário normal do partido e pôde compor o partido à sua imagem, ou seja, escolher quem quer que conste nos principais órgãos.

Carneiro integrou alguns dos autarcas do partido neste órgão que é encabeçado pela presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros. Exemplos disso são Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, Ricardo Calé, presidente da Câmara de Olhão, Ricardo Marques, presidente da Junta de Freguesia de Benfica, João Ruivo, vereador em Cascais, Bruno Parreira, vereador em Sintra, Clarrisse Campos, presidente da Câmara de Alcácer do Sal ou ainda Miguel Coelho, que foi durante três mandatos presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

São mais de uma centena e meia os nomes que saíram em relação à Comissão Nacional que tinha sido eleita no último Congresso, em dezembro de 2023, quando Pedro Nuno Santos iniciou a liderança do partido. A Comissão Nacional do PS é composta por 151 membros efetivos.

Além dos já referidos, saem ainda nomes como Porfírio Silva, o antigo ministro António Correia de Campos, Joaquim Raposo, Maria do Céu Antunes, que foi ministra da Agricultura, o antigo secretário de Estado Ricardo Pinheiro, a ex-eurodeputada Margarida Marques ou Sónia Sanfona. Por outro lado, entra na nova Comissão Nacional o antigo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.

Depois do Congresso, na primeira reunião da Comissão Nacional do partido, o secretário geral do partido vai propor uma lista para a Comissão Política, onde já se sabe que constarão nomes de ex-ministros como Fernando Medina ou Duarte Cordeiro, e também para o secretariado nacional, o órgão mais restrito de direção do partido.

O processo da Comissão Nacional teve ainda uma polémica, já que a Mesa do Congresso decidiu não aceitar a candidatura de uma lista alternativa, liderada pelo socialista Ricardo Gonçalves. Segundo o presidente do partido, a lista que foi apresentada até ao limite do prazo tinha “apenas sete nomes”.

Ricardo Gonçalves contesta a decisão e já disse que vai “recorrer da decisão da Mesa do Congresso e a seguir para a jurisdição do PS e para o Tribunal Constitucional”. Este domingo, depois de anunciados os resultados da votação eletrónica (quando apenas uma lista, a de Carneiro, foi a votos), o grupo de críticos que queria uma lista alternativa fez saber aos jornalistas que vai impugnar a votação que decorreu durante a manhã.