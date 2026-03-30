Um homem, de 51 anos, morreu esta segunda-feira na sequência do despiste da moto-quatro que conduzia, num acidente de trabalho numa herdade na freguesia de São Miguel de Machede, no concelho de Évora, revelou fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que o homem seguia na moto-quatro a acompanhar gado quando aconteceu o sinistro.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que o alerta para o acidente, na Herdade do Monviso, foi dado às 15:08, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, segundo a fonte da GNR.

Foram mobilizados para o local 17 operacionais dos bombeiros de Évora, do INEM, da GNR e da ACT, apoiados por sete veículos, incluindo a VMER.