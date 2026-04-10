Kamala Harris, derrotada por Donald Trump na corrida à Casa Branca em 2024, poderá voltar a candidatar-se à presidência dos EUA em 2028. Esta sexta-feira, durante uma conferência no congresso da National Action Network, em Nova Iorque, a democrata admitiu, novamente, que está a ponderar essa possibilidade: “Ouçam, posso candidatar-me, posso. Estou a pensar nisso”.

Questionada diretamente sobre a eventual candidatura, respondeu ainda: “Vou mantendo-vos informados“, antes de sair o palco, após cerca de 40 minutos de intervenção marcados por aplausos e uma ovação de pé.

NEW: Kamala Harris says she's STILL considering a presidential run in 2028: "I might." "I'm thinking about it." pic.twitter.com/Kwu2seA6OY — Fox News (@FoxNews) April 10, 2026

Em outubro de 2025, Kamala Harris já tinha admitido essa hipótese durante uma entrevista à britânica BBC. A ex-vice-Presidente endureceu, na altura, o tom contra o atual Presidente Donald Trump, a quem chamou “tirano”, defendendo que os avisos que fez sobre o seu comportamento autoritário se confirmaram. “Ele prometeu usar o Departamento de Justiça como arma política — e foi exatamente isso que fez”, acusou.

As declarações desta sexta-feira ganham, porém, um novo peso, porque, de acordo com o jornal Politico, a audiência desta conferência era composta por congressistas afro-americanos, figuras influentes do Partido Democrata e eleitores, sendo o encontro visto como o primeiro grande momento de afirmação para potenciais candidatos às eleições de 2028.

Durante o seu discurso, Harris sublinhou a experiência que tem na política, afirmando que conhece bem as exigências do cargo presidencial. “Sei o trabalho que exige”, disse.

A antiga vice-Presidente norte-americana foi a sexta potencial candidata a subir ao palco do evento, onde vários nomes procuraram marcar posição, como Josh Shapiro, JB Pritzker e Ro Khanna. Ainda assim, ao longo da sua intervenção, os participantes entoaram repetidamente “Run again! Run again!” (Candidata-te outra vez, em português), num apoio que superou o registado pelos restantes oradores, segundo a mesma fonte.

Em agosto, Kamala Harris foi ao Late Show de Stephen Colbert, tendo afirmado que o “sistema” dos Estados Unidos estava “quebrado” e tencionava afasta-se de cargos políticos. Porém, garantiu que isso não significava que estava “a desistir”. “Vou fazer sempre parte da luta. Isso não vai mudar. O poder está com o povo. Esse sempre foi o ideal e a força da nossa nação”, reiterou na altura.