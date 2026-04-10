A GNR detetou esta sexta-feira várias infrações em quatro explorações pecuárias do concelho de Pinhel e elaborou 11 autos de contraordenação aos proprietários por terem ovinos e canídeos que não se “encontravam “em conformidade com as exigências legais”.

A fiscalização foi realizada pelo Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) dos Destacamentos Territoriais da GNR da Guarda, Pinhel, Gouveia e Vilar Formoso, no distrito da Guarda.

“Esta ação destinava-se a garantir o cumprimento das normas relativas à identificação, registo e circulação de animais das espécies bovina, ovina, caprina, suína e equídeos, bem como avaliar o funcionamento do Sistema de Recolha de Cadáveres na Exploração (SIRCA)”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

Da operação resultou a elaboração de 11 autos de contraordenação direcionados a ovinos e canídeos, “por não se encontrarem em conformidade com as exigências legais”.

O Comando Territorial da Guarda acrescentou que o objetivo desta ação de fiscalização foi “garantir a rastreabilidade e o bem-estar dos animais, bem como a segurança sanitária e ambiental das explorações pecuárias”.

“A GNR continua comprometida com a fiscalização rigorosa e com a promoção de boas práticas no setor, para a proteção da saúde pública, segurança alimentar e preservação do meio ambiente”, é referido.