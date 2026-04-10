Madrid. Detido jovem de 23 anos suspeito de esfaquear mortalmente criança de 11 anos

Um jovem de 23 anos foi esta sexta-feira detido por esfaquear mortalmente uma criança de 11 anos no centro cultural La Despernada, em Villanueva de la Cañada, em Madrid. O crime ocorreu esta quinta-feira e o suspeito estava em fuga deste essa altura.

Segundo o jornal ABC, o autor do crime é um jovem identificado como Julio, de origem peruana, que estará no espetro do autismo e sofrerá de problemas neurológicos. Sabe-se também que já tinha tido problemas anteriormente devido ao uso de armas brancas e a uma atitude definida como “estranha”, principalmente depois da pandemia de covid-19. Citando fontes próximas ao suspeito, o jornal avança que Julio seria obcecado por David, com quem falaria de assuntos relacionados com a morte.

A saúde mental do detido vai ser avaliada para se perceber se estava a receber tratamento e se consegue compreender os seus atos. Em Espanha, de acordo com a mesma fonte, o assassinato (que, por lei, é diferente de homicídio) de uma criança por um adulto pode resultar numa pena de prisão perpétua com direito a liberdade condicional.

O crime ocorreu pelas 19h45 (horas locais), altura em que Julio entrou numa biblioteca do centro cultural onde estava David. Acabou por esfaquear o pré-adolescente pelo menos sete vezes, ferindo-o no peito, pescoço e costas. Depois, fugiu. A criança ainda foi transportada para o Hospital 12 de Octubre, mas não sobreviveu.

#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026

Os dois conheceram-se num parque e as autoridades estão a investigar uma discussão com os amigos da criança que morreu por o jovem peruano não se sentir integrado. David é descrito como “uma criança muito tranquila e boa” e Julio como sendo alguém com uma postura “triste”. O pré-adolescente procurava que os seus amigos aceitassem o peruano.

David era guarda-redes no C.D. Villanueva de la Cañada, que já se pronunciou nas redes sociais. “O CD Villanueva de la Cañada deseja expressar as suas mais sinceras condolências à família e aos entes queridos do nosso guarda-redes da equipa infantil A de Futebol de 11, falecido no lamentável incidente ocorrido ontem no nosso município. Nestes momentos de enorme dor, todo o clube — direção, corpo técnico, jogadores e famílias — transmite-vos a nossa solidariedade, o nosso carinho e todo o nosso apoio”, lê-se no comunicado da equipa.