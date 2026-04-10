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Madrid. Detido jovem de 23 anos suspeito de esfaquear mortalmente criança de 11 anos

Este artigo tem mais de 6 meses

Suspeito esfaqueou vítima pelo menos sete vezes numa biblioteca de Villanueva de la Cañada. Já tinha antecedentes cim armas brancas e a sua saúde mental vai ser analisada pelas autoridades.

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Julio esfaqueou David, provocando-lhe graves ferimentos no peito, pescoço e costas. Uma distração dos familiares de David foi vista como uma oportunidade para o jovem cometer o crime.

Roman Rios/EPA

Julio esfaqueou David, provocando-lhe graves ferimentos no peito, pescoço e costas. Uma distração dos familiares de David foi vista como uma oportunidade para o jovem cometer o crime.

Roman Rios/EPA

Um jovem de 23 anos foi esta sexta-feira detido por esfaquear mortalmente uma criança de 11 anos no centro cultural La Despernada, em Villanueva de la Cañada, em Madrid. O crime ocorreu esta quinta-feira e o suspeito estava em fuga deste essa altura.

Segundo o jornal ABC, o autor do crime é um jovem identificado como Julio, de origem peruana, que estará no espetro do autismo e sofrerá de problemas neurológicos. Sabe-se também que já tinha tido problemas anteriormente devido ao uso de armas brancas e a uma atitude definida como “estranha”, principalmente depois da pandemia de covid-19.  Citando fontes próximas ao suspeito, o jornal avança que Julio seria obcecado por David, com quem falaria de assuntos relacionados com a morte.

A saúde mental do detido vai ser avaliada para se perceber se estava a receber tratamento e se consegue compreender os seus atos. Em Espanha, de acordo com a mesma fonte, o assassinato (que, por lei, é diferente de homicídio) de uma criança por um adulto pode resultar numa pena de prisão perpétua com direito a liberdade condicional.

O crime ocorreu pelas 19h45 (horas locais), altura em que Julio entrou numa biblioteca do centro cultural onde estava David. Acabou por esfaquear o pré-adolescente pelo menos sete vezes, ferindo-o no peito, pescoço e costas. Depois, fugiu. A criança ainda foi transportada para o Hospital 12 de Octubre, mas não sobreviveu.

Os dois conheceram-se num parque e as autoridades estão a investigar uma discussão com os amigos da criança que morreu por o jovem peruano não se sentir integrado. David é descrito como “uma criança muito tranquila e boa” e Julio como sendo alguém com uma postura “triste”. O pré-adolescente procurava que os seus amigos aceitassem o peruano.

David era guarda-redes no C.D. Villanueva de la Cañada, que já se pronunciou nas redes sociais. “O CD Villanueva de la Cañada deseja expressar as suas mais sinceras condolências à família e aos entes queridos do nosso guarda-redes da equipa infantil A de Futebol de 11, falecido no lamentável incidente ocorrido ontem no nosso município. Nestes momentos de enorme dor, todo o clube — direção, corpo técnico, jogadores e famílias — transmite-vos a nossa solidariedade, o nosso carinho e todo o nosso apoio”, lê-se no comunicado da equipa.

Já a Câmara Municipal de Villanueva de la Cañada convocou um dia de luto, com “bandeiras a meia haste em todos os edifícios municipais”. Em comunicado, a autarquia diz-se “profundamente consternada com o que aconteceu”.

Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid, num post na rede social X, transmitiu igualmente as “condolências” à família do pré-adolescente. Deixou ainda uma palavra de agradecimento a “toda a excelente equipa do SUMMA 12 [serviço de emergência médica] pela mobilização e pela sua luta incansável pela vida”.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mccarvalho@observador.pt

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