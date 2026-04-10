A PSP deteve um homem, de 40 anos e de nacionalidade estrangeira, suspeito de furto num estabelecimento comercial na cidade de Beja, sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional, revelou esta sexta-feira aquela força de segurança.

O Comando Distrital de Beja da PSP indicou, em comunicado, que no dia 2 deste mês polícias da Esquadra de Competência Genérica de Beja intercetaram o homem por suspeitas do crime de furto no estabelecimento, tendo o suspeito assumido “uma atitude hostil e agressiva” com os agentes.

“No decurso das diligências efetuadas e por via de contacto com o Gabinete da Interpol, foi possível apurar que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional, emitido em 2024, pelas autoridades judiciais do seu país de origem”, lê-se no comunicado.

Segundo a polícia, o mandado de detenção surgiu “na sequência da condenação na pena de prisão de cinco anos, pela prática dos crimes de imigração ilegal, associação criminosa, fraude, ameaças, detenção de arma proibida e participação em estrutura criminosa organizada“.

A PSP, após tomar conhecimento desta situação, deteve de imediato o suspeito.

O homem foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, tendo sido determinada a sua condução ao Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai “aguardar os ulteriores trâmites processuais”.