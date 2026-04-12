Luís Montenegro voltou a celebrar os resultados económicos obtidos por Portugal nos últimos dois anos, sublinhando que não foram aumentados impostos desde que tomou posse como primeiro-ministro. “Podem fazer os polígrafos que quiserem, que não há um único imposto em Portugal que tenha subido nos Orçamentos de Estado.”

O líder do Governo aproveitou as jornadas parlamentares distritais de PSD e CDS-PP para elogiar a saúde financeira do país. Em linha com as suas declarações noutras comemorações dos dois anos de governação da AD, Montenegro sugeriu “um pequeno exercício de memória” para dizer que os portugueses “estavam habituados a ver os seus impostos (e vários) a aumentar”.

Contudo, o primeiro-ministro não referiu que os mais recentes dados da INE apontam para um aumento da carga fiscal (0,2% do PIB) em 2025. Apesar das diminuições no IRS e IRC, o crescimento da economia no ano passado fez aumentar em 6,9 mil milhões a receita fiscal e as contribuições sociais recebidas pelo Estado. A carga fiscal em 2025 (35,4%) foi 0,1% superior à que se registou no ano antes de Montenegro chegar ao poder, em 2023 (35,3%).

“Quando diziam que íamos colocar as contas em desordem, tivemos o primeiro superavit. Isto em 2024 e, depois, também em 2025. Não só repetimos a façanha, mas superámos todas as previsões, incluindo a nossa que era a mais otimista”, disse, em referência ao excedente orçamental de 0,7% do PIB.

“Às vezes, fruto das vicissitudes da atualidade noticiosa e perdemos o fio à meada. Em dois anos, aconteceu muita coisa em Portugal e o que aconteceu na Europa e no Mundo não facilitou nada o que temos feito”, disse o primeiro-ministro. “Podia-se pensar que este Governo conseguiu estes resultados à custa de medidas difíceis. Mas não, até foi um Governo acusado de eleitoralismo, de estar a dar benesses aos eleitores.”

A intervenção de Luís Montenegro teve lugar na Maia, Porto, durante a tarde deste domingo. Também a ministra da Justiça, Rita Júdice, marcará presença nas mesmas jornadas parlamentares, mas fará a sua intervenção na Lourinhã, Lisboa. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, também estará este domingo nas jornadas no distritais em Setúbal.

No sábado, oito governantes estiveram em vários distritos do país: Leitão Amaro em Aveiro, Margarida Balseiro Lopes em Évora, Miguel Pinto Luz em Viana do Castelo, Carlos Abreu Amorim em Viseu, Fernando Alexandre e Nuno Melo em Lisboa, Gonçalo Matias em Castelo Branco e José Manuel Fernandes em Bragança. A iniciativa “Dois anos a trabalhar pelo teu futuro” já tinha promovido intervenções dos restantes ministros do Governo da AD, entre quinta-feira e sexta-feira.