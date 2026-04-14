Acompanhe o nosso liveblog sobre tensões internacionais

Os Estados Unidos propuseram uma suspensão de 20 anos do programa de enriquecimento de urânio iraniano, com vista a um acordo para pôr fim à guerra, informou a comunicação social norte-americana na segunda-feira.

Jornais norte-americanos, que citam responsáveis próximos das discussões, realizadas no sábado em Islamabade, Washington pediu a Teerão, nessa ocasião, que se comprometesse a não enriquecer urânio durante duas décadas.

Esta pausa de 20 anos seria acompanhada por um alívio das sanções, indica o Wall Street Journal.

Em troca, o Irão teria proposto suspender as atividades nucleares durante cinco anos, escreveu, por sua vez, o The New York Times.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, desencadeou a guerra em 28 de fevereiro, afirmando que o Irão estava a desenvolver uma bomba atómica – o que Teerão nega – e prometendo nunca permitir que o país tivesse uma arma nuclear.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, saiu de mãos vazias das negociações com o Irão no domingo, sendo que os principais pontos de discórdia dizem respeito à reabertura do estreito de Ormuz e ao programa nuclear iraniano.

Estas propostas relatadas pela imprensa dos EUA parecem ser uma versão atenuada das exigências formuladas publicamente por Donald Trump, que exigiu que o Irão renunciasse definitivamente às ambições nucleares.

Em 2018, durante o primeiro mandato presidencial, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear celebrado em 2015 entre o Irão e as grandes potências, um documento que previa um alívio das sanções em troca de limitações rigorosas ao enriquecimento de urânio e de um controlo reforçado das instalações do país.

[Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui o primeiro episódio] Miguel Feraso Cabral Miguel Feraso Cabral

“Uma coisa é os iranianos afirmarem que não irão dotar-se de armas nucleares, mas outra coisa é nós implementarmos os mecanismos necessários para garantir que isso não aconteça”, afirmou JD Vance na segunda-feira, no final das negociações de paz infrutíferas no Paquistão, acrescentando que os Estados Unidos apresentaram “linhas vermelhas claras”.

O Irão já afirmou excluir qualquer restrição ao direito de enriquecer urânio no âmbito do que afirma ser um programa nuclear civil.

A “questão central” é a retirada de todo o urânio que o Irão já enriqueceu a alto nível, bem como “a garantia de que não haverá mais enriquecimento nos próximos anos, ou mesmo nas próximas décadas”, indicou na segunda-feira o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aliado próximo de Trump.

Moscovo anunciou na segunda-feira que está disposta a acolher em território russo urânio enriquecido iraniano, no âmbito de um eventual acordo de paz entre Washington e Teerão.