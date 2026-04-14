A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) investigou o acesso de Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, a uma cirurgia feita em 2024. A cirurgia robótica ao cólon foi feita a 29 de agosto de 2024, no Hospital de Santo António, no Porto.

A CNN Portugal cita um relatório preliminar da IGAS, em que é dito que “não se conclui existir irregularidades” no acesso ao tratamento. O relatório refere que o facto de a cirurgia ter sido feita fora da zona de residência do líder parlamentar não indicia um problema.

O carácter “prioritário” da cirurgia terá sido justificado pelo problema de saúde, escreve a CNN Portugal. Cerca de um mês antes da cirurgia, o deputado deslocou-se às urgências, ficando com uma pulseira amarela; foi encaminhado para cirurgia geral.

O caso está ainda a ser investigado no Ministério Público. À estação de televisão, fonte da Procuradoria-Geral da República disse que está em curso uma investigação no DIAP Regional do Porto.

Em junho do ano passado, foi noticiado que a IGAS e o Ministério Público estavam a investigar a cirurgia de Hugo Soares. A investigação do Ministério Público foi desencadeada por uma denúncia anónima, conforme escreveu o Observador na altura. A denúncia levantava dúvidas sobre a “forma discreta e bastante acelerada” com que Hugo Soares foi tratado.

Também era mencionado o facto de a cirurgia ter sido feita por Eurico Castro Alves, diretor do Serviço de Cirurgia do Hospital de Santo António e amigo de Luís Montenegro.

(Atualizada com mais informação às 11h14)