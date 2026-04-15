A Polícia Municipal de Barcelos iniciou esta quarta-feira a sua atividade na cidade, com 15 efetivos, anunciou o município.

Em comunicado, o município refere que este período inicial será, sobretudo, marcado por uma “atitude pedagógica”.

“A atividade da Polícia Municipal de Barcelos visa, sobretudo, fiscalizar a ocupação do espaço público e a mobilidade, designadamente os estacionamentos irregulares, a orientação do trânsito em situações de congestionamentos e a prestação de informações diversas aos cidadãos”, acrescenta.

Segundo o comandante daquela polícia, Davide Ochoa, “os agentes irão alertar os condutores para a necessidade de adotarem comportamentos que respeitem a sinalização e o código da estrada, de forma a garantir a mobilidade na cidade”.

Os agentes que esta quarta-feira iniciaram a sua atividade cumpriram um estágio complementar na Polícia Municipal de Braga, durante o mês de março.

Anteriormente, tinham já cumprido a formação teórica obrigatória na Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL) e na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas.

A formação dos novos agentes incidiu em áreas como Competências das Polícias Municipais, Noções de Direito e Direito Penal, Procedimento Administrativo e Defesa dos Administrados, Proteção Civil, Defesa do Consumidor, Saúde Pública, Contraordenações, Proteção do Património, Ordenamento Territorial e Regulação Urbanística, Organização do Estado e da Administração, Deontologia Profissional, Estatuto dos Funcionários Públicos, Informática e Técnicas de Comunicação Escrita e Oral.

Adquiriram, também, conhecimentos ao nível da Organização Policial, Relações com o Público e Resolução de Conflitos, Código da Estrada e Ordenamento de Trânsito, Transmissões, Direito, Liberdades e Garantias e, ainda, Instituições do Estado de Direito.