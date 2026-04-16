O Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês) está a caminho de obter uma maioria no parlamento da Escócia, de acordo com a mais recente sondagem realizada para o The Telegraph. Este é um cenário que pode voltar a colocar em cima da mesa a possibilidade da realização de um novo referendo à independência.

Segundo a sondagem, realizada pela JL Partners, o SNP deverá conquistar 67 dos 129 lugares do parlamento (o Holyrood) nas próximas eleições, que se realizam no dia 7 de maio. Se assim for, garante-se uma maioria absoluta e um potencial mandato para negociar com Westminster a realização de um novo referendo sobre a independência.

Nas últimas eleições, em 2021, o SNP não conseguiu a maioria absoluta desejada para promover um novo referendo à independência. O partido atualmente liderado por John Swinney conquistou 64 lugares, ficando a apenas um assento de distância da maioria absoluta necessária.

Swinney argumenta que se o cenário de maioria se concretizar, obrigará o Governo de Londres a aceitar a realização do referendo, à semelhança do que aconteceu após as eleições de 2011. Nesse ano, o SNP conseguiu a primeira maioria absoluta desde a criação do Holyrood, em 1999, levando ao referendo de 2014.

Em 2014, a Escócia realizou um primeiro referendo sobre a independência. A proposta foi rejeitada, com 55% dos eleitores a votar “Não” à separação do Reino Unido e 45% a votar “Sim”, num plebiscito que contou com uma participação de 85%.

Do lado do Governo britânico, o secretário da Saúde, Wes Streeting, rejeitou qualquer possibilidade de um novo referendo mesmo em caso de maioria do SNP, defendendo que o país “já teve suficiente caos” e que não haverá condições para autorizar uma nova votação sobre a independência.

A sondagem coloca ainda o Partido Trabalhista escocês em segundo lugar, mas com um dos seus piores resultados de sempre. O partido liderado por Anas Sarwar deverá eleger apenas 19 deputados e vencer oito círculos uninominais.

Também o Reform UK surge em ascensão, com projeção de 17 lugares e três vitórias em círculos eleitorais no norte, oeste e sul da Escócia, enquanto o Partido Conservador deverá cair para quarto lugar, com apenas 10 deputados, menos 18 do que atualmente.