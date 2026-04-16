O antigo chefe dos serviços secretos brasileiros Alexandre Ramagem, condenado com o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, saiu de uma prisão norte-americana, após ser detido pela polícia de imigração, anunciaram aliados.

Foragido da justiça brasileira, o ex-deputado e ex-polícia de 53 anos foi condenado em setembro de 2025 a 16 anos de prisão, no mesmo processo que Jair Bolsonaro, pelo Supremo Tribunal Federal.

Ambos foram considerados culpados de conspirar para manter o ex-líder no poder, apesar da derrota nas eleições de 2022 frente ao atual Presidente, o líder de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.

Alexandre Ramagem fugiu do Brasil em setembro, através da Guiana, sem passar pelos controlos de imigração, e entrou nos Estados Unidos com um passaporte diplomático, de acordo com a imprensa brasileira. O Brasil solicitou oficialmente a extradição de Ramagem em dezembro.

Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do líder conservador radicado nos Estados Unidos, indicou na rede social X que Ramagem estava agora “livre e em casa” nos Estados Unidos.

Ramagem solto e em casa! Agradeço principalmente ao Presidente @realDonaldTrump e ao Secretário @SecRubio pela sensibilidade em tratar do caso deste verdadeiro herói nacional, que mesmo perseguido não se abate. Ramagem merece asilo na terra da liberdade ao lado sua brava… pic.twitter.com/mUldEUsGcs — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) April 15, 2026

Na mensagem, o filho do ex-governante agradeceu ao Presidente norte-americano Donald Trump, aliado do pai, e ao secretário de Estado, Marco Rubio, “pela discrição que demonstraram ao tratar do caso”.

Os meios de comunicação brasileiros noticiaram a libertação, na quarta-feira, do ex-chefe dos serviços secretos brasileiros, sem especificar a situação migratória atual nos Estados Unidos.

O influenciador Paulo Figueiredo, próximo da família Bolsonaro, afirmou na X que Ramagem não pagou fiança para sair da prisão porque “foi verificado que a sua situação de migração estava totalmente regularizada”. “Não será alvo de qualquer processo penal“, acrescentou.

Clarifying: Ramagem did not have to post bail. Acting in good faith, authorities verified that his immigration status is fully regular, as originally stated. The U.S. is a nation governed by the rule of law, not the kind of chaos that “Xandaquistão” has become. He will not face… — Paulo Figueiredo (@realpfigueiredo) April 16, 2026

A polícia de imigração norte-americana (ICE, na single em inglês) não respondeu de imediato aos pedidos de informação da agência de notícias France-Presse.

A polícia brasileira descreveu a detenção de Ramagem na segunda-feira como resultado de uma cooperação com as autoridades norte-americanas.

Uma versão contestada por Figueiredo, que argumenta que Alexandre Ramagem foi detido “inicialmente por uma infração menor ao código da estrada” e sem a participação das autoridades brasileiras.

No ano passado, Donald Trump lançou uma guerra comercial e diplomática contra o Brasil, denunciando uma “caça às bruxas” contra o aliado Jair Bolsonaro.

Graças a uma aproximação com Lula, a situação melhorou significativamente desde então, embora não tenha voltado totalmente ao normal.