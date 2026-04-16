Investigadores antiterroristas estão a analisar se uma série de ataques com bombas incendiárias em Londres ocorridos nas últimas semanas têm a autoria de grupos ligados ao Irão.

Segundo o Telegraph, esta quarta-feira à noite três homens foram detidos depois de a sede de uma estação de televisão em língua persa, em Wembley, ter sido alvo de um alegado ataque incendiário. Também na manhã de quarta-feira uma sinagoga no bairro de Finchley foi alvo de uma tentativa de incêndio, incidente que está a ser tratado como crime de ódio antissemita. A Polícia Metropolitana de Londres está à procura dos dois suspeitos.

Já no final mês passado quatro ambulâncias pertencentes a uma organização sem fins lucrativos da comunidade judaica britânica foram incendiadas em Golders Green, num ataque que foi igualmente tratado pelas autoridades britânicas como um ato de antissemitismo.

O ataque às ambulâncias foi reivindicado pelo grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que já está a ser investigado pelas autoridades europeias e israelitas e que, de acordo com o Telegraph e o Independent, é descrito como recém-formado e não tem registos nas bases de dados de contraterrorismo. O Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia reivindicou ainda uma explosão junto a uma sinagoga em Liège, na Bélgica, um ataque com explosivos contra um alvo judaico em Atenas, um incêndio numa sinagoga em Roterdão e a colocação de um engenho explosivo numa escola judaica em Amesterdão. Todos estes tiveram lugar no inicio de março e nenhum destes ataques provocou vítimas.

Questionados pelo Telegraph sobre se grupos criminosos apoiados pelo Irão estariam por trás dos incêndios das últimas semanas, os investigadores afirmaram que estavam a “manter a mente aberta”. “Todas estas são investigações em curso. Estamos de mente aberta e, nesta fase, todas as linhas de investigação estão em aberto”, afirmou a vice-comissária adjunta Vicki Evans, coordenadora nacional da Polícia Antiterrorista. “Estes incidentes ocorreram num contexto operacional de instabilidade global e de atividade hostil sustentada e cada vez mais agressiva em solo britânico”, acrescentou.

“Estamos agora a lidar com um nível sem precedentes de investigações de segurança nacional relacionadas com suspeitas de ligações a Estados estrangeiros, muitos dos quais com intenções perigosas e, muitas vezes, imprudentes”, continuou. “Quero tranquilizar as nossas comunidades, garantindo que a Polícia Antiterrorista será implacável na perseguição dos responsáveis por estes atos de violência nas nossas ruas. Se estiverem envolvidos nesta atividade, saibam que serão capturados e que serão levados à justiça.”

A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que detetives especializados da polícia antiterrorista estavam a liderar a investigação devido à “natureza e circunstâncias” dos três incidentes.