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O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, aplaudiu o anúncio de um cessar-fogo entre o Líbano e Israel, que entrará em vigor esta quinta-feira à meia-noite (22h00 de Lisboa), após mais de seis semanas de conflito.

“Acolho com satisfação o anúncio do cessar-fogo feito pelo Presidente [norte-americano, Donald] Trump, que era uma exigência fundamental do Líbano desde o primeiro dia da guerra e o principal objetivo da nossa reunião em Washington na terça-feira”, declarou Salam, na sua conta da rede social X, sobre a trégua que terá uma duração de dez dias.

أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء. وإذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) April 16, 2026

“Quero agradecer todos os esforços regionais e internacionais realizados para alcançar este resultado, especialmente pelos Estados Unidos, França, países da União Europeia e países árabes”, acrescentou o chefe do Governo libanês, fazendo uma menção especial ao apoio da Arábia Saudita, do Egito, do Qatar e da Jordânia.

Salam expressou também a sua solidariedade às famílias dos mortos desde o início do conflito, a 2 de março, bem como a esperança de que os mais de um milhão de deslocados internos possam regressar às suas casas “o mais rapidamente possível”.