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O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, aplaudiu o anúncio de um cessar-fogo entre o Líbano e Israel, que entrará em vigor esta quinta-feira à meia-noite (22h00 de Lisboa), após mais de seis semanas de conflito.

Acolho com satisfação o anúncio do cessar-fogo feito pelo Presidente [norte-americano, Donald] Trump, que era uma exigência fundamental do Líbano desde o primeiro dia da guerra e o principal objetivo da nossa reunião em Washington na terça-feira”, declarou Salam, na sua conta da rede social X, sobre a trégua que terá uma duração de dez dias.

“Quero agradecer todos os esforços regionais e internacionais realizados para alcançar este resultado, especialmente pelos Estados Unidos, França, países da União Europeia e países árabes”, acrescentou o chefe do Governo libanês, fazendo uma menção especial ao apoio da Arábia Saudita, do Egito, do Qatar e da Jordânia.

Salam expressou também a sua solidariedade às famílias dos mortos desde o início do conflito, a 2 de março, bem como a esperança de que os mais de um milhão de deslocados internos possam regressar às suas casas “o mais rapidamente possível”.