Um homem de 35 anos foi detido “pela prática reiterada do crime de abuso sexual” a um menor com 16 anos — idade da vítima na altura em que os abusos terão começado —, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

O detido, professor no Conservatório de Música e Artes do Dão (CMAD), em Santa Comba Dão, terá cometido os crimes entre 2021 e 2023, em “várias interações letivas, durante as quais o menor se encontrava confiado ao professor para efeitos de ensino“, lê-se na nota da PJ. As autoridades dizem que, além deste menor, haverá “outras prováveis vítimas do mesmo tipo de comportamentos abusivos por parte do arguido”. Por isso, a PJ adianta que vai prosseguir com a investigação. O inquérito é coordenado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu e o homem será “presente à autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação”, conclui a PJ.

Em reação à detenção, ao final da noite, o CMAD confirmou a investigação criminal, assumindo que o suspeito “é docente” na escola e o ofendido “será um ex-aluno do CMAD” e acrescentando que “desconhece com rigor os factos em investigação, bem como a identidade do ofendido”, mas que não hesitará em prestar-lhe todo o apoio que precise. “O visado pela investigação criminal está impedido de exercer no CMAD, será substituído por outro docente, a atividade letiva continuará a desenvolver-se com regularidade e com a qualidade que é reconhecida ao CMAD por todos os envolvidos no processo educativo”, esclareceu.

O CMAD assegurou ter prestado “absoluta colaboração” às autoridades policiais e que continuará a fazê-lo “visando sempre a defesa intransigente” dos alunos e suas famílias e de toda a comunidade educativa.

*Notícia corrigida às 18h19 com a informação que o detido é professor no distrito de Viseu e não na cidade. E atualizada às 22h58 com a reação do Conservatório de Música e Artes do Dão