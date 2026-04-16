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Oito pacientes ucranianos foram transportados para hospitais portugueses devido à guerra da Ucrânia, de um universo de 5.000 levados para 22 países europeus, ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), revelaram esta quinta-feira fontes europeias.

Fontes europeias indicaram à Lusa que oito pacientes ucranianos foram até ao momento transferidos para hospitais em Portugal desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

A UE ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para ajudar a Ucrânia e, através de tal iniciativa, tem vindo a organizar transferências médicas de doentes e feridos graves para hospitais de outros Estados-membros dado que o sistema de saúde ucraniano ficou sob enorme pressão, explicaram as mesmas fontes.

Nesta quinta-feira, a Comissão Europeia anunciou em comunicado que, ao todo, já “facilitou a transferência segura de mais de 5.000 doentes da Ucrânia para hospitais em 22 países da Europa, para receberem cuidados médicos especializados ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da UE”.

De acordo com Bruxelas, “esta é a maior operação de evacuação médica alguma vez coordenada ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil”, que ajuda os países da UE e países terceiros a dar resposta a emergências.

Os voos mais recentes ocorreram na terça-feira, transportando doentes para a Finlândia, Alemanha, Países Baixos e Noruega.

Citada pela nota de imprensa, a comissária europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, afirmou que este número “mostra a Europa no seu melhor”, sublinhando a resposta baseada na solidariedade e na cooperação rápida entre os Estados-membros.

“Atingir as 5.000 evacuações médicas ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da UE mostra a Europa no seu melhor, salvando vidas através da solidariedade e de uma cooperação rápida”, adiantou.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, a UE tem articulado esforços com os Estados-membros e parceiros internacionais para garantir que doentes com necessidade urgente de tratamento possam receber cuidados fora do país.

Os hospitais europeus têm assegurado tratamentos especializados, enquanto os meios de transporte medicalizado e a logística foram mobilizados para garantir transferências seguras, apesar do contexto de guerra.

A guerra na Ucrânia foi desencadeada pela invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.