Alamara Djabi fazia parte de uma geração promissora na formação do Benfica. Durante o seu percurso de formação chegou a jogar por três vezes nos Sub-19 das águias quando tinha apenas 15 anos. Cruzou-se, entre outros nomes, com João Neves, António Silva e Tomás Araújo. O primeiro não só chegou à equipa principal do Benfica como alcançou o patamar mais alto a nível de clubes, depois de vencer uma Liga dos Campeões pelo PSG. Os dois últimos, alternadamente, têm assumido a titularidade na equipa encarnada. O caminho de Alamara foi diferente destes três casos, mas comum a muitos outros, que têm de seguir outras vias para chegarem a uma equipa principal. No entanto, o mais recente episódio que marca a sua jornada no Midtjylland é algo que vai, para sempre, distinguir o seu trajeto no futebol, em relação a todos os outros: de acordo com o clube, Alamara foi esfaqueado, esteve em “estado crítico” mas já se encontra estável.

Djabi chegou a Portugal em 2019. Entrou nos Sub-15 do Olivais e Moscavide pouco antes de rumar ao Seixal, onde esteve até 2023. Até aqui, o seu trajeto nas camadas jovens ficou marcado por alegadamente ter adulterado a sua idade aquando da sua chegada ao clube da Luz. De acordo com uma investigação do Público, o médio guineense dizia ter 13 anos, quando já teria 19.

Durante o período em que Alamara Djabi representou as águias, conquistou o Campeonato de juniores A (Sub-19) na época 2021/2022. O melhor marcador da fase de campeão da competição foi Franculino Djú, que também chegou a Portugal com Djabi. Ao lado deles foram também campeões João Neves, Tomás Araújo, António Silva, Samuel Soares, Diogo Prioste e João Rego, entre muitos outros.

Cerca de um ano depois, voava para Herning, para o Midtjylland, clube que formou Ousmane Diomande. Chegou “muito feliz” ao clube dinamarquês, onde também estava Franculino Djú. “Este é um projeto muito interessante para mim e estou ansioso para evoluir, tanto como jogador quanto como pessoa num grande clube da Dinamarca”, afirmou à chegada o jovem guineense. Chegava com cinco golos em 34 jogos pelo escalão em que foi campeão e com o rótulo de “médio dinâmico”, garantiu Ove Pedersen, diretor desportivo adjunto do FC Midtjylland. “Consegue atuar tanto no ataque quanto na defesa e, como muitos outros jogadores do Benfica, tem boa técnica e compreensão do jogo”, acrescentou.

Alamara Djabi skifter til FC Midtjylland på en treårig aftale ???? Det 16-årige stortalent har senest spillet på akademiet hos de portugisiske mestre fra Benfica. — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 2, 2023

As “grandes expetativas” de Djabi por uma passagem no futebol dinamarquês resultaram na conquista de duas Ligas dinamarquesas de Sub-19. Fez ainda parte do plantel do título de campeão dinamarquês pela equipa principal. Às conquistas no palmarés juntam-se as presenças em competições europeias: Youth League, a nível de formação, e qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, pela equipa A.

Apesar dos títulos, o jovem guineense nunca chegou a ser opção regular nos dinamarqueses, com exceção da primeira época, em que, só na Youth League, contou com 386 minutos de jogo. Surgia, por isso, o Mafra. A Liga Revelação poderia fazer jus ao nome e dar o clique que Djabi precisava no futebol profissional, mas nem nos Sub-23 nem na equipa principal, no segundo escalão, Alamara Djabi conseguiu impor-se. Entre os Sub-23 e a equipa principal, Djabi somou apenas dez jogos, com uma assistência, durante toda a época de 2024/2025.

Depois de mais uma experiência em Portugal, Alamara Djabi regressou a Herning, para jogar no Midtjylland. No entanto, na presente temporada, realizou apenas quatro partidas: três pelos Sub-19 e uma pela equipa principal. Djabi é agora notícia não pelo que fez dentro de campo mas por um esfaqueamento de que foi vítima “este fim de semana”, anunciou o Midtjylland esta terça-feira em comunicado oficial. O clube adiantou que Alamara Djabi ficou “gravemente ferido”. “Alamara ficou em estado crítico e foi submetido a uma cirurgia de emergência. Desde então, foi submetido a mais uma cirurgia e, graças ao trabalho profissional das equipas de emergência chamadas ao local e, posteriormente, dos médicos do hospital, o seu estado é agora estável”, lê-se na nota do clube, esclarecendo que “acordou do coma” e que se encontra bem, “dadas as circunstâncias”.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt. FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

Entretanto as autoridades dinamarquesas já identificaram, “em pouco tempo”, o suspeito de esfaquear Alamara Djabi. Chama-se Moussa Habib Jensen, tem 20 anos e ainda está em fuga. O crime terá ocorrido pelas 3h34 locais (2h34 em Lisboa), durante a madrugada de domingo. A polícia afirma ainda que não “ficou claro o motivo do esfaqueamento, mas a hipótese inicial é de que tenha havido um desentendimento entre o jovem de 19 anos e o agressor numa discoteca“.