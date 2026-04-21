A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Esporões, Braga, um investimento de 1,8 milhões de euros, vai reduzir para menos de metade o número de utentes sem médico de família no concelho, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, o município refere que existem atualmente no concelho cerca de 10 mil utentes sem médico de família, número que baixará para quatro mil com a entrada em funcionamento daquela USF.

A obra de construção da nova unidade, visitada nesta segunda-feira pelo presidente da Câmara, João Rodrigues, tem prazo de conclusão previsto para 24 de agosto de 2026.

Um prazo que o município “estima cumprir, numa altura em que muitas câmaras municipais estão com dificuldades em cumprir os prazos, principalmente de obras relacionadas com a saúde”.

A nova infraestrutura permitirá dar resposta a mais de 12 mil utentes, duplicando a capacidade face ao atual Centro de Saúde de Esporões, que serve cerca de seis mil pessoas.

“Este reforço traduz-se também no aumento da capacidade clínica, passando de quatro para oito médicos em regime de atendimento permanente”, acrescenta o comunicado.

O edifício será composto por dois pisos: uma cave destinada a estacionamento e áreas técnicas, e um piso térreo onde se concentrarão todas as áreas operacionais, incluindo gabinetes médicos, espaços de atendimento clínico, zonas administrativas e de espera.

“O edifício foi pensado para garantir melhores condições de acessibilidade, conforto e eficiência, cumprindo os requisitos técnicos exigidos para unidades de saúde”, lê-se ainda no comunicado.

A obra é financiada em um milhão de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sendo o restante assegurado pelo município.

João Rodrigues referiu que esta intervenção se insere numa estratégia mais ampla de requalificação e construção de unidades de saúde no concelho, no âmbito do PRR, com o objetivo de promover o acesso a cuidados de saúde mais qualificados, em espaços novos ou reabilitados.