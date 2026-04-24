Uma colisão entre dois autocarros no parque de estacionamento sul do Pentágono fez, esta sexta-feira, pelo menos 23 feridos, incluindo dez funcionários do Departamento de Defesa, avança esta sexta-feira o canal de televisão Fox News.

A Agência de Proteção da Força do Pentágono confirmou o acidente, que ocorreu por volta das 08h00 (mais cinco horas em Lisboa), e indicou que causou atrasos no trânsito na cidade de Arlington, no estado da Virginia. A polícia montou um perímetro de segurança e a área em que ocorreu o acidente está interdita.

À imprensa norte-americana, o Departamento de Transporte do condado de Fairfax confirmou que um dos seus autocarros esteve envolvido no acidente. Foram mobilizados equipas de bombeiros para o local.

BREAKING ????????: Bus Crash Near U.S. Pentagon 23 injures, including 10 Department of War personnel pic.twitter.com/ySnc8VFEWE — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 24, 2026

Segundo uma nota da Agência de Proteção da Força do Pentágono a que a Fox News teve acesso, 18 pessoas foram transportados para o hospital para serem avaliados por equipas médicas.