O tornado que atingiu a cidade de Enid, com cerca de 50 mil habitantes, na região centro-norte do estado de Oklahoma, provocou entre 10 a 15 feridos ligeiros, mas nenhuma morte. No entanto, a cidade sofreu “danos significados“, assumiu o mayor local, David Mason.

“Estou muito grato por informar que, embora as casas tenham sofrido danos significativos, não houve vítimas mortais e apenas ferimentos ligeiros”, confirmou Mason, numa publicação no Facebook. “Pedimos a todos os residentes que respeitem o perímetro de segurança e que permitam que os socorristas determinem quando é seguro permitir a entrada de pessoas de fora da área”, acrescentou, referindo-se a uma das zonas mais afetadas no sul da cidade.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram a dimensão do desastre natural que atingiu a região sudeste de Enid por volta das 20h40 (hora local) desta quinta-feira, que levaram à declaração do estado de emergência em algumas zonas da cidade e nas áreas circundantes, relata a NBC News.

We saw it and I was in full on panic mode. pic.twitter.com/8YELL4eTAw — Erica Rich ???????? ✝️✝️ (@EricaRich61502) April 24, 2026

O Gabinete do Xerife do Condado de Garfield, em Enid, afirmou esta sexta-feira que as equipas de resgate “continuam as buscas secundárias nas áreas afetadas pelo tornado”, de acordo com a NBC News. Informou ainda que equipas de emergência da Cruz Vermelha estavam ao dispor na cidade, “para qualquer pessoa que precisasse de assistência”.

A Base Aérea de Vance, na região sudoeste da cidade, foi um dos locais mais afetados pelo desastre natural, relata a emissora norte-americana. A instalação permanece encerrada até novo aviso devido aos trabalhos de restabelecimento de energia e abastecimento de água e está a avaliar a extensão dos danos.

“Por favor, juntem-se a mim em oração pela comunidade de Enid, que foi severamente afetada pelo tornado desta noite”, pediu o governador Kevin Stitt numa publicação na rede social X. “As minhas orações estão com todos na Base Aérea de Vance e na vizinhança, e peço a Deus que traga cura e conforto nos próximos dias”, acrescentou ainda.

???? Massive tornado as it moved near Vance Air Force Base, OK. #okwx

????: Joshua O’Reilly pic.twitter.com/iR5NnFYsEs — Scott ???????? (@RandomHeroWX) April 24, 2026

Segundo a NBC News, foram registados vários tornados nos estados do Oklahoma, Iowa e Kansas na quinta-feira. Apenas nas últimas 24 horas, foram reportados 17 fenómenos deste tipo nestas regiões. Num condado a nordeste de Enid, o xerife Steve Kelley informou que árvores e postes de energia foram derrubados e que uma casa e celeiros estavam entre as estruturas danificadas.

Entretanto, o senador republicano do Oklahoma, James Lankford, reagiu, afirmando que, juntamente com a esposa, apela a todos para que se mantenham em segurança. “A Cindy e eu estamos a rezar por todos os habitantes de Oklahoma que se encontram em perigo esta noite, enquanto tempestades severas, ventos fortes e tornados atravessam o nosso estado”, escreveu numa publicação no X.

As previsões metereológicas, segundo a emissora norte-americana, indicam que o mau tempo deverá manter-se ao longo de todo o fim de semana, com 13 milhões de pessoas em risco. Desde o leste do Texas até à fronteira entre o Mississippi e o Alabama, prevêem-se condições adversas, com risco de queda de granizo, rajadas de vento até 96 quilómetros por hora e a possibilidade de ocorrência de tornados.