O Papa reconheceu 50 religiosos assassinados na Catalunha durante a guerra civil espanhola como mártires da perseguição religiosa no século XX em Espanha, anunciou esta segunda-feira o Vaticano.

Leão XIV “reconhece o martírio de 50 espanhóis assassinados pelo ódio à fé”, disse o Vaticano, em comunicado.

O Papa, que visita Espanha de 6 a 12 de junho, na primeira visita de um chefe da Igreja Católica ao país desde 2011, reconheceu assim mais 50 mártires da “perseguição religiosa em Espanha no século XX”, entre 1931 e 1939, coincidindo com a II República espanhola e a guerra civil que desembocou na ditadura do general Francisco Franco.

Os papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco reconheceram como mártires da perseguição religiosa em Espanha no século XX mais de 2.000 pessoas (religiosas e laicas), quase todas já também beatificadas ou canonizadas pela Igreja Católica.

Segundo a Conferência Episcopal Espanhola, são mais de 10 mil os “mártires da perseguição religiosa do século XX em Espanha”, entre 1931 e 1936.

Mais de 500.000 pessoas morreram só durante os anos da guerra civil (1936 a 1939), que enfrentou as forças nacionalistas rebeldes lideradas por Franco e os defensores de uma República espanhola.

Franco declarou-se vencedor em 1 de abril de 1939 e governou de forma autoritária até à morte, em 20 de novembro de 1975, havendo mais de 110.000 vítimas mortais da guerra e da ditadura que ficaram por identificar.

Durante a visita a Espanha em junho, o Papa vai passar por Madrid, Barcelona e duas ilhas das Canárias, arquipélago onde chegam anualmente milhares de pessoas a bordo de embarcações precárias conhecidas como “pateras” e onde Leão XIV se vai encontrar com imigrantes.

Esta visita de Leão XIV a Espanha é “uma viagem herdada”, já aprovada pelo antecessor, Francisco, “que queria ir às ilhas Canárias” e “lançar mensagens a partir de um lugar muito relacionado com a migração, a migração desde a África subsaariana”, explicou recentemente, numa conferência de imprensa em Madrid, um dos coordenadores desta viagem do papa Yago de la Cierva.

Leão XIV termina a visita a Espanha nas Canárias. Antes, vai passar por Barcelona, onde deverá benzer a torre mais alta da Sagrada Família de Barcelona, assim como a cruz que foi colocada no topo do templo este ano, fazendo desta construção a igreja mais alta do mundo.

Nos primeiros dias da viagem a Espanha, em Madrid, o Papa deve celebrar pelo menos uma missa num espaço público, previsivelmente para milhares de pessoas, e ter encontros institucionais na capital espanhola.