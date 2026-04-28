As autoridades mexicanas capturaram duas importantes figuras do Cartel de Jalisco de Nova Geração (CJNG), um dos mais perigosos do país, nas últimas 24 horas, destacando-se a detenção de Audias Flores-Silva, conhecido como “El Jardinero”, tido como o sucessor a liderar esta importante e perigosa organização narcotraficante.

O anúncio da detenção de “El Jardinero” foi feito pelo secretário da Segurança e Proteção Cidadã (SSPC) do México, Omar Garcia Harfuch, depois de um comunicado lançado por esta agência e pela Marinha mexicana dar conta da captura “de um alvo prioritário”, sem nomeá-lo diretamente, no estado ocidental de Nayarit.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”. Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Flores-Silva obteve infâmia pela violência implacável com que liderou o seu comando regional do CJNG ao longo da costa do Pacífico do México, estando a ser considerado como sucessor de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder do cartel morto numa operação de segurança em fevereiro.

O comunicado da Marinha do México destaca que esta operação decorreu ao fim de 19 meses de vigilância a “El Jardinero”, congratulando-se pelo facto de ter decorrido “com precisão cirúrgica, sem que fosse disparado um único tiro”.

Segundo a mesma nota, o narcotraficante encontrava-se numa cabana isolada em El Mirador, protegida por um perímetro formado por cerca de 30 carrinhas e mais de 60 homens armados. Estes tentaram dispersar-se como manobra de distração, mas o contingente militar — que envolveu mais de 500 militares, seis helicópteros e vários aviões — não se deixou enganar, conseguindo apanhar “El Jardinero” quando tentava esconder-se numa vala de drenagem.

#AlMomento Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, ni lesionadas, #PersonalNaval realizó la aprehensión de un blanco prioritario. Para el desarrollo de… pic.twitter.com/RoEqY9KqMb — SEMAR México (@SEMAR_mx) April 27, 2026

Num vídeo a acompanhar a nota partilhada nas redes sociais, é possível assistir ao momento em que Flores-Silva foi capturado.

“O detido foi informado dos seus direitos legais e foi entregue às autoridades competentes, que determinará a sua situação jurídica. É de salientar que existem mandados judiciais em vigor contra ele no México, bem como um pedido de extradição por parte do Governo dos Estados Unidos”, acrescenta a nota. Os EUA, de resto, ofereciam cinco milhões de dólares [4,27 milhões de euros] pela sua captura.

O embaixador dos EUA no México, Ronald Johnson, reagiu com elogios à atuação das forças mexicanas e com satisfação à detenção de “El Jardinero”. “Reconheço a coragem e a precisão da Marinha do México na operação que conduziu à detenção de Audias Flores-Silva, ‘El Jardinero’. Ações como esta reforçam a segurança e ajudam a desmantelar as redes criminosas que ameaçam as nossas comunidades. Juntos, alcançamos resultados que tornam os nossos países mais seguros”, afirmou na rede social X.

Reconozco la valentía y precisión de @SEMAR_mx en la operación que llevó a la detención de Audias Flores-Silva, “El Jardinero.” Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos… https://t.co/WFngRhE4uh — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

A captura deste comandante do CJNG provocou reações violentas em Nayarit, circulando nas redes sociais vídeos de edifícios e carros postos a arder, sem que não tenham sido registadas, para já, quaisquer vítimas.

????| ÚLTIMA HORA: México hecho un caos. Narcos están incendiando edificios y se han reportado bloqueos de vehículos México, tras la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, "El Jardinero." ???????? pic.twitter.com/BPwdwHn2BM — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 28, 2026

A reação do cartel não foi também capaz de aparar outro golpe nas 24 horas seguintes, com a captura de César Alejandro “N”, conhecido como “El Güero Conta” [“O contabilista claro”, em tradução livre] — alcunha justificada por tratar-se do operador financeiro e braço-direito de “El Jardinero”. Eram da sua responsabilidade “atividades de lavagem de dinheiro destinadas à aquisição de armamento, aeronaves, embarcações e imóveis”, lê-se noutra nota assinada pelo Exército, a Força Aérea e a Guarda Nacional do México.

Tal como no caso de Flores-Silva, a detenção de “El Güero Conta” — que aconteceu perto da cidade de Zapopan, no estado de Jalisco — decorreu “sem resistência”. Foram apreendidos com o detido drogas, armamento e um veículo, tendo este sido colocado à disposição do Ministério Público”, completa a nota.

Um antigo agente especial da DEA, a Agência Antidrogas dos EUA, afirmou à agência Reuters que a detenção de Flores-Silva “terá um impacto maior nas operações do CJNG do que a eliminação de ‘El Mencho'”, dado o seu papel considerado fundamental na atividade diária do cartel, nomeadamente a supervisão das redes de laboratórios de drogas, das rotas de contrabando e das redes de distribuição nos Estados Unidos.

Já o analista de segurança mexicano David Saucedo comentou junto da Associated Press que a captura de “El Jardinero” é um “golpe significativo” para a liderança do CJNG, dado encontrar-se em processo de reorganização após a morte de “El Mencho” alertando no entanto que estas organizações criminosas “conseguem reinventar-se rapidamente, apesar da detenção dos seus líderes”.

As autoridades mexicanas têm apertado a malha e aumentado os seus esforços de segurança face à pressão exercida por Donald Trump, que tem ameaçado recorrer a ações militares unilaterais no México para combater os cartéis face ao que considera ser uma atuação insuficiente do executivo liderado por Claudia Sheinbaum. Além disso, o país tem também acelerado o seu combate à criminalidade visto que se prepara para coorganizar o Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA este verão, juntamente com os EUA e o Canadá.