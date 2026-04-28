Forças policiais do Brasil realizam esta terça-feira uma megaoperação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes nos 26 estados do país e no Distrito Federal.
Ao todo, estão a ser cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão numa ação que reúne 503 policias federais (PF), bem como 243 policias civis dos estados.
O foco é identificar e prender autores de crimes de abuso sexual contra menores, especialmente no ambiente cibernético, segundo a delegada de Polícia Federal do Brasil Rafaella Parca.
“O abuso sexual infantil é um problema complexo e precisa de uma resposta coletiva“, declarou Rafaella Parca, que é também coordenadora-geral de Combate aos Crimes Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil da corporação.
Segundo a PF, a operação nacional Proteção Integral IV “compõe um esforço internacional coordenado“, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, destinado a enfrentar crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes.
No âmbito internacional, foram cumpridos mandados nos seguintes países: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.
A ação conjunta procura integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, “para reforçar, no contexto do Maio Laranja [campanha de consciencialização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem como referência o brutal assassinato de Araceli Crespo em 18 de maio de 1973], o compromisso com a prevenção e com a repressão dessas práticas”, informou a corporação, em comunicado.
Este ano, a Polícia Federal brasileira já cumpriu pelo menos 450 mandados de detenção de foragidos por crimes sexuais.
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