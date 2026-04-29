O líder do Reform UK, partido de direita populista britânico, Nigel Farage, terá recebido cinco milhões de libras (5,7 milhões de euros) de um multimilionário, antes de ter anunciado a sua candidatura às eleições de 2024, avança o jornal britânico The Guardian.

A oferta teria sido feita para financiar a segurança do deputado, segundo Farage. “O dinheiro foi-me dado para que eu pudesse estar seguro e protegido para o resto da minha vida”, afirmou o líder do Reform UK ao Telegraph, que lamentou não ter segurança paga pelo Ministério da Administração Interna.

A 24 de maio de 2024, Farage tinha anunciado que não seria candidato às eleições gerais desse ano e uma das razões terá sido o “fardo financeiro” que a carreira política lhe colocou, segundo o Guardian.

No entanto, a 3 de junho, reverteu a decisão e apresentou-se como candidato pelo distrito eleitoral de Clacton, tendo sido eleito deputado. A doação terá sido feita semanas antes do anúncio da candidatura, afirma o Guardian.

Christopher Harborne, um multimilionário ligado à indústria das criptomoedas, é um dos principais doadores do Reform UK — doou nove milhões de libras em dezembro do ano passado, a maior doação individual da história do país —, tendo anteriormente também financiado o Partido Conservador. Advogados do multimilionário acusam a investigação do Guardian de estar “repleta de especulação e assunções que não aparentam estar fundadas em nenhuma evidência“.

A doação também surgiu numa altura em que Farage pressionava o líder conservador, Rishi Sunak, a fazer uma coligação entre os dois partidos, algo que Harborne também apoiava, mas que foi recusado por Sunak.

A legislação não obrigava Farage a declarar a doação, por não ser um deputado em funções, nem por não ser ainda candidato declarado, para além de não se ter tratado de uma oferta política.

Harborne estaria preocupado com a segurança do político, sobretudo depois de um manifestante ter atirado um batido a Farage, durante a campanha eleitoral para as eleições europeias de 2019.

Já em 2025, o líder do Reform UK recebeu um engenho explosivo na sua caixa do correio, segundo as declarações feitas ao Telegraph.