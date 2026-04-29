Depois do Al Ahli de Doha, o Al Ahli de Jeddah. Depois da qualificação para a final da Liga dos Campeões 2 da Ásia, a primeira de cinco “finais” para decidir o Campeonato da Arábia Saudita. Depois do nível teórico de dificuldades médio, um dos maiores desafios entre a distância cada vez mais curta entre o primeiro lugar e o título. O Al Nassr enfrentava esta quarta-feira o primeiro de dois desafios que irão marcar a possibilidade de Cristiano Ronaldo sagrar-se pela primeira vez campeão saudita, tendo uma margem de erro reduzida para enfrentar a decisiva receção ao Al Hilal da penúltima jornada com pelo menos a mesma vantagem de cinco pontos face ao rival de Riade. No entanto, pela frente estava o bicampeão asiático, motivado pela recente vitória na decisão da Champions frente aos japoneses do Machida Zelvia com um golo nos descontos.

“São cinco finais pela frente e precisamos do apoio dos nossos adeptos. Temos agora um jogo difícil contra uma equipa que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia. Será difícil para eles vencerem o Campeonato por causa da diferença de pontos mas será uma partida difícil. O Al Nassr pode vencer? Sim. E o Al Ahli pode vencer? Diria que sim. Portanto, será uma partida difícil, intensa e muito disputada. O Al Nassr tem vantagem em pontos e está a competir com muita garra. Espero que possamos manter a nossa posição atual na liderança”, comentara Jorge Jesus na antecâmara do encontro que antecede outra partida difícil para o Campeonato, neste caso contra o quarto classificado, o Al Qadisiyah, no próximo domingo.

Training hard and enjoying the moments. ???????? pic.twitter.com/5lwrDOmLno — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 28, 2026

Mas havia mais em jogo. Por um lado, o Al Ahli foi a equipa que conseguiu ganhar pela primeira vez ao Al Nassr no Campeonato, naquela que foi a pior série da formação de Riade na prova, num encontro que acabou com um desentendimento entretanto esclarecido entre Cristiano Ronaldo e João Félix e Rui Pedro Braz, diretor desportivo da equipa de Jeddah. Por outro, este era o primeiro duelo entre ambos depois das críticas por alguns jogadores do Al Ahli, com Galeno à cabeça, em torno das arbitragens na Liga saudita que estariam a beneficiar o Al Nassr para que o capitão da Seleção pudesse ser campeão. Por fim, e em caso de triunfo, o Al Ahli ainda reabria a esperança de lutar ainda pelo primeiro lugar nas derradeiras jornadas. Tudo dados que iriam “apimentar” o encontro onde Ronaldo poderia chegar ao golo 100 no Campeonato saudita.

Cristiano Ronaldo and Al-Nassr celebrate staying clear at the top of the league. ???? pic.twitter.com/2rTEt9GSOQ — TC (@totalcristiano) April 29, 2026

Ainda não foi desta, nem por isso o português deixou de ser determinante para um triunfo que deixou o Al Nassr com oito pontos de vantagem sobre o Al Hilal (que tem menos um jogo): Ronaldo chegou ao golo 99 na Liga saudita e 970 na carreira na sequência de uma assistência de João Félix, foi preponderante para abrir o 20.º triunfo consecutivo da equipa de Riade e deu mais um passo para o tão desejado título de campeão.

???????????? Cristiano Ronaldo's Al-Nassr have now won 20 matches in a row: ✅ Win vs Al-Ahli Saudi FC

✅ Win vs Al-Ahli Saudi FC

✅ Win vs Al-Wasl FC

✅ Win vs Al-Ettifaq FC

✅ Win vs Al-Akhdoud Club

✅ Win vs Al-Najma SC

✅ Win vs Al-Khaleej FC

✅ Win vs NEOM SC

✅ Win vs Al-Fayha FC… pic.twitter.com/9Yh8JT6nFB — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 29, 2026

???? CR7: 970 AND COUNTING. Cristiano Ronaldo reaches 970 career goals. The 1,000 mark is no longer a dream — it's a destination. Will he make history? It's not a matter of if, but when. ????⚽ pic.twitter.com/rYYurhhZpX — 365Scores (@365Scores) April 29, 2026

Cristiano Ronaldo had to let the Al-Ahli fans know how many Champions League titles he has ???????? pic.twitter.com/PWoqtKoEx4 — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 29, 2026

O primeiro tempo não demorou a confirmar a tensão entre os dois conjuntos que se fazia sentir e muito nas zonas técnicas, com a primeira oportunidade a nascer num desvio de cabeça de Ibañez após livre para grande defesa de Bento (13′) e Galeno a ficar também muito perto do golo num remate em arco que saiu muito perto do poste (16′). Só a partir do minuto 20 começou a haver alguma expressão ofensiva da parte do Al Nassr, com Ronaldo a ter um remate de surpresa que foi ainda tocado por Mendy para canto (22′). O intervalo iria mesmo chegar com um nulo entre muitos protestos do Al Ahli, que ficou a pedir uma grande penalidade de Boushal num lance com Galeno e depois uma mão de Sadio Mané na área após cabeceamento de Kessié. Os lances foram vistos pelo VAR, nenhum valeu penálti e os visitantes continuavam a contestar o árbitro.

Unlucky but that was great from Ronaldo.pic.twitter.com/7C3WnprzyW https://t.co/iD3VWWOuN2 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) April 29, 2026

WHAT A PLAY FROM RONALDO. FELIX WASTED HIS ASSIST…pic.twitter.com/7sw5Vzd2l1 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 29, 2026

Cristiano with Galeno who was asking for a penalty. pic.twitter.com/ogm1OsZfnD — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) April 29, 2026

Faltava um golo para desbloquear a partida. Um golo que chegou a aparecer logo no arranque do segundo tempo, por Mahrez, mas que acabou por ser anulado por fora de Ivan Toney (47′). O nulo mantinha-se, entre um livre direto de Ronaldo para defesa de Mendy e uma tentativa de João Félix que saiu por cima da baliza do Al Ahli, mas uma quebra física do Al Ahli foi permitindo que o Al Nassr crescesse no jogo em busca de um triunfo que aproximasse ainda mais o título. Foi aí que apareceu Ronaldo: na sequência de um canto batido por João Félix à esquerda, o capitão da Seleção surgiu ao primeiro poste e desviou de cabeça para o 1-0 (76′). O encontro mudava de figura, com os visitantes, já sem Galeno por lesão depois de um choque com Bento, sem argumentos para responderem à vantagem da equipa de Riade, que chegaria ainda ao 2-0 por Kingsley Coman em cima do minuto 90. O encontro estava de vez fechado, a “vingança” estava servida.