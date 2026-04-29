O Presidente norte-americano ordenou que a superfície do Espelho d’Água do Lincoln Memorial, marco histórico de Washington, seja pintada de azul, numa das numerosas reformas de Donald Trump desde que regressou ao poder, em 2025.

Na quinta-feira, Trump emitiu um despacho desde a Sala Oval da Casa Branca para que a superfície, cujo novo revestimento já está a ser feito, seja da cor “azul da bandeira americana”.

“O resultado será um espelho d’água belíssimo, verdadeiramente belíssimo. Exatamente como devia ser”, declarou o chefe de Estado enquanto mostrava aos repórteres imagens do processo de construção.

O Presidente expressou preocupação com o estado do Espelho d’Água, um local histórico que serviu de cenário para eventos importantes como a Marcha sobre Washington de 1963, liderada por Martin Luther King Jr., e o famoso discurso “Eu tenho um sonho”.

A ideia, contou Trump, surgiu durante a visita de um amigo que veio da Alemanha: “Ele disse-me: ‘É nojento, imundo. A água tem uma aparência repugnante. Não representa o país'”.

O Presidente norte-americano estimou que as obras de renovação, com um custo aproximado de 1,5 milhões de dólares (1,28 milhões de euros), vão estar concluídas antes de 4 de julho deste ano, dia em que o país comemora 250 anos de independência.

Os empreiteiros começaram já a trabalhar na pedra e a colocar o novo revestimento.

O Espelho d’Água, localizado ao lado do Memorial do antigo presidente Abraham Lincoln e com o National Mall e o Capitólio ao fundo, foi construído na década de 1920.

Em 2012, passou por uma reabilitação completa com um investimento de 34 milhões de dólares (29 milhões de euros) e, desde então, o Serviço Nacional de Parques realiza trabalhos de manutenção, incluindo drenagem periódica para remover algas, detritos e outros resíduos.

Esta é uma das numerosas reformas que Trump ordenou na capital, somando-se ao controverso projeto de um grande salão de baile na Casa Branca, que começou com a demolição da ala leste do complexo presidencial.

O Presidente está também a prosseguir com os planos de uma reforma de dois anos do centro artístico Kennedy Center e de adicionar um enorme arco de 76 metros de altura, em frente ao parque National Mall.

Nas imagens divulgadas pela Casa Branca, o design do arco proposto assemelha-se ao Arco do Triunfo de Paris, embora seja quase 30 metros mais alto.

O arco projetado para Washington seria a maior estrutura do género do mundo.