O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito recebeu este domingo, no Cairo, o homólogo sírio, numa visita bilateral centrada no reforço das relações entre os dois países e na situação regional.

Badr Abdelaty e Asaad al Shaibani discutiram o contexto regional em plena tensão entre os Estados Unidos e o Irão, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio.

Durante o encontro, Badr Abdelaty reiterou que a posição do Egito relativamente à crise síria assenta no apoio aos esforços para restabelecer a segurança e a estabilidade, bem como na preservação da unidade e da coesão nacional da Síria.

O ministro egípcio expressou ainda o apoio do Cairo às “legítimas aspirações do povo sírio em toda a sua diversidade”, defendendo o respeito pela soberania, pela integridade territorial e pela estabilidade da Síria.

Badr Abdelaty sublinhou também a necessidade de preservar as instituições nacionais sírias, rejeitar qualquer ingerência estrangeira e intensificar os esforços para combater o terrorismo e o extremismo.

No plano regional, o chefe da diplomacia egípcia manifestou a rejeição “categórica” do seu país às violações da soberania síria por parte de Israel.

O ministro condenou ainda aquilo que classificou como tentativas de aproveitar a situação atual para ocupar mais território e desestabilizar a Síria.

Nesse sentido, apelou a Israel para que cumpra o Acordo de Separação de 1974 e reiterou a posição do Egito em defesa do fim da ocupação dos Montes Golã sírios.

As conversações abordaram também as negociações entre os Estados Unidos e o Irão, os esforços para reduzir tensões e a situação no Líbano.

O responsável do Egito sublinhou a necessidade de ações coordenadas a nível regional e internacional para evitar uma escalada dos conflitos e garantir a estabilidade.

Por sua vez, a agência oficial síria SANA informou que as duas delegações analisaram formas de reforçar a cooperação bilateral e alargar a coordenação em assuntos de interesse comum, além de trocarem pontos de vista sobre os mais recentes acontecimentos regionais e internacionais.