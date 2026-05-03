Eram cinco finais pela frente, sobravam agora apenas quatro. Depois do complicado (e polémico) triunfo na receção ao bicampeão asiático Al Ahli, num encontro desbloqueado por Ronaldo nos 20 minutos finais, o Al Nassr tinha agora mais um passo fulcral na luta pelo título na deslocação a Khobar para defrontar o atual quarto classificado Al Qadisiyah, equipa de Otávio, Retegui, Quiñones, Nacho Fernández, Julian Weigl ou Gabriel Carvalho que continuava a ser a grande revelação da Liga saudita. Uma vitória era um passo quase certo para o título, um deslize colocaria o jogo com o Al Hilal como a decisão da prova. E pressão não faltava, até pelas críticas que se foram espalhando na sequência do último triunfo diante do Al Ahli.

“Vejam bem o meu pé, ficou assim. Quase que me partiu o pé”, atirou o central Merih Demiral, turco que chegou a passar pelo Sporting, na zona mista do último jogo a propósito de uma entrada dura de Kingsley Coman nos minutos finais. “Todas as decisões da arbitragem foram a favor do Al Nassr, o que se passou foi uma vergonha. Eles estão sempre a fazer força para que o Al Nassr ganhe, mas o que é isto? É uma vergonha. Nós temos orgulho por sermos do Al Ahli”, acrescentou o internacional, numa ideia que já tinha sido antes partilhada por outros elementos da equipa de Jeddah como Galeno, antigo ala do FC Porto, e que levou mesmo a que o Al Nassr apresentasse queixa ao Comité de Disciplina e Ética da Liga saudita.

???? ???????? ???????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????????????????????????? : Al Hilal n’a besoin que d’un seul faux pas d’Al Nassr (nul ou défaite) pour relancer la course au titre ! ???? Si cela arrive, et qu’Al Hilal remporte tous ses matchs restants… le championnat sera à eux. pic.twitter.com/1Z4dAnw3yf — SPL ???????? (@ActuSPL) May 2, 2026

Da parte do atual líder da prova, com cinco pontos de avanço em relação ao Al Hilal, havia sobretudo essa convicção de que uma vitória diante do Al Qadisiyah iria aproximar ainda mais o Al Nassr de um título que fugia há sete anos, quando Rui Vitória era treinador da equipa de Riade. Era por isso que Jorge Jesus, que recebeu o troféu de melhor técnico do mês de abril, apostava tudo no 21.º triunfo consecutivo da equipa entre Liga e Champions asiática 2. No entanto, 110 dias depois, o Al Nassr acabou mesmo por perder, somando a quarta derrota na Liga (segunda com o Al Qadisiyah) e podendo ver agora o Al Hilal entrar no dérbi com apenas dois pontos de distância… e a depender de si. Quiñones voltou a ser um perigo à solta em campo mas Otávio, que deixou o Al Nassr há pouco tempo, foi quem fez toda a diferença no jogo.

Por essa ninguém esperava! Al-Qadsiah faz 3 a 1, quebra a série de vitórias do Al-Nassr e coloca fogo na reta final do campeonato. Al Hilal vem cinco pontos atrás, mas tem um jogo a menos e tem o confronto direto dia 12/5.pic.twitter.com/pd8MF5IifE — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 3, 2026

Ao contrário do que aconteceu nas últimas partidas, o Al Nassr nem começou da melhor forma o encontro, com o lateral Mohammed Abu Al-Shamat a surgir da melhor forma ao primeiro poste após cruzamento da esquerda para desviar de Bento e inaugurar o marcador no Estádio Prince Saud bin Jalawi (24′). Contudo, e ainda antes do intervalo, o conjunto de Riade conseguiria ainda chegar ao empate num grande golo de João Félix, a rematar de pé esquerdo ao ângulo após assistência de Brozovic num lance em que a equipa da casa ficou a pedir falta sobre Mohammed Abu Al-Shamat no início da jogada (39′). Apesar do calafrio inicial e do equilíbrio que a equipa da casa foi mantendo, ficava tudo em aberto para o segundo tempo ainda com os jogadores do Al Qadisiyah, como Otávio, a protestarem um penálti não marcado por mão de Iñigo Martínez.

⚽️ ???????????????????????????????????? ! Mohamed Abu Al Shamat ???????? Ouverture du score logique d’Al Qadsiah qui réalise jusqu’à maintenant un match parfait ???? Al Nassr est très très fragile ce soir. 24’ | Al Qadsiah 1 – 0 Al Nassr pic.twitter.com/MGja2XSRhA — SPL ???????? (@ActuSPL) May 3, 2026

⚽️ ???????????????????????????????????? ! João Félix ???????? L’égalisation d’Al Nassr ! Quelle finition ! 10 buts et 12 passes décisives cette saison ???? 39’ | Al Qadsiah 1 – 1 Al Nassr pic.twitter.com/7q0qz7UWnR — SPL ???????? (@ActuSPL) May 3, 2026

Clear Penalty against Al Nassr But yeah We want Ronaldo to win the league????????pic.twitter.com/4UWjH5mnSG — DAILY WAHALA (@BBNDailyWahala) May 3, 2026

Já Ronaldo, o centro de todas as atenções desde a entrada pelo túnel onde esteve à conversa com o antigo companheiro de Real Madrid, Nacho Fernández, também teve o seu momento mas sem a eficácia que tinha mostrado nos encontros anteriores, atirando uma bola à trave pouco antes do golo de João Félix.

Cette enroulée de Ronaldo sur la barre… pic.twitter.com/HZG2Wk4Hwu — SPL ???????? (@ActuSPL) May 3, 2026

Quando se esperava que a segunda parte começasse com o Al Nassr a carregar com tudo em busca do golo da reviravolta que permitisse depois outra gestão da partida, voltou a ser o Al Qadisiyah a entrar melhor, com o 2-1 a surgir logo nos minutos iniciais: Otávio ganhou uma bola em zona adiantada a Brozovic, Quiñones teve um grande trabalho individual na área descaído sobre a direita e Musab Fahd Aljuwayr encostou na área sem oposição (56′). A missão ficava mais complicada, a missão iria mesmo tornar-se impossível: em mais uma investida que expôs todas as dificuldades defensivas do conjunto de Riade, Quiñones aproveitou o espaço na área para rematar cruzado, manter a média de um golo por jogo na Liga e fazer o 3-1 final (78′).