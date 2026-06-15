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A Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália manifestaram-se esta segunda-feira disponíveis para levantar sanções contra o Irão após o anúncio de um memorando de entendimento entre Washington e Teerão.

Os quatro países consideraram “vital” que as negociações detalhadas entre os Estados Unidos e o Irão sejam concluídas com sucesso e que o acordo seja implementado de forma rápida e abrangente.

“Estamos preparados para levantar as sanções pertinentes em resposta a medidas claras e verificáveis do Irão em relação ao seu programa nuclear”, anunciaram os quatro países, numa declaração conjunta.

Manifestaram ainda disponibilidade para colaborar com os Estados Unidos, o Irão e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) para o efeito, sublinhando que o Irão “nunca deverá adquirir uma arma nuclear”.

A declaração surge em Évian, França, poucas horas antes do início da cimeira do G7 (países mais industrializados) em Genebra, onde o conflito no Médio Oriente é um dos principais temas da agenda.

Os quatro países salientaram ainda que a reabertura “urgente” do Estreito de Ormuz, com liberdade de navegação “incondicional e irrestrita”, é um elemento “essencial” para garantir a segurança e a estabilidade na região.

O primeiro-ministro paquistanês, que mediou as negociações, anunciou esta noite que foi concluído um acordo entre os Estados Unidos e o Irão.

Segundo Shehbaz Sharif, o acordo prevê um cessar-fogo no conflito no Médio Oriente, incluindo o Líbano, e deverá ser assinado na Suíça no dia 19.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também confirmou o acordo, bem como o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ali Gharaibabadi.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o acordo alcançado, que considerou uma “etapa crucial” rumo à paz no Médio Oriente.

Os preços do crude caíram cerca de 4% no início da sessão asiática desta segunda-feira e no final da noite de domingo o preço do petróleo Brent, do Mar do Norte, para entrega em agosto e referência global, estava a cair 4%.