Um homem, de 34 anos, foi detido pelas autoridades por estar “fortemente indiciado” da prática de quatro crimes de roubo em Elvas e Campo Maior, distrito Portalegre, e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, foi esta segunda-feira divulgado.

Num comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, o Ministério Público (MP) indica que os factos ocorreram entre os dias 21 de maio e 2 de junho.

“Resulta indiciado que o arguido escolhia vítimas mais vulneráveis que circulavam sozinhas e apeadas na via pública para, através do uso de força, lhes arrancar fios em ouro que estas usavam”, lê-se no comunicado.

Ainda segundo o MP, na sequência destes factos foram emitidos mandados de detenção e requerida a realização de buscas domiciliárias e a um veículo automóvel, “onde foi encontrado um recibo de venda de artigos em ouro“.

O MP apresentou na sexta-feira o homem a primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal de Elvas aplicado ao arguido a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público de Elvas.