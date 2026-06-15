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Dez pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em mais uma noite de ataques das forças russas contra cidades ucranianas. Em Kiev, cinco pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, depois de a Rússia ter lançado mísseis balísticos e drones, noticia o Kyiv Independent. Em Kharkiv, cinco operacionais do Serviço de Emergência, que estavam a combater um incêndio, também morreram.

Na capital ucraniana, que voltou a ser visada por um ataque em larga escala, vários prédios residenciais foram atingidos. Entre os feridos está uma mulher grávida e duas crianças, de 5 e 6 anos. O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que o ataque russo causou danos e incêndios em quase todos os distritos da cidade, sendo que as equipas de emergência e resgate foram mobilizadas para cerca de 50 locais.

Durante o ataque, a Rússia atingiu a histórica Catedral da Assunção, localizada dentro do Mosteiro das Cavernas de Kiev, um dos locais religiosos e culturais mais importantes da Ucrânia e património mundial da humanidade. Várias imagens mostram o telhado da catedral em chamas.

Para além de prédios, os ataques causaram danos em carros, armazéns, mercados ou infraestruturas energéticas em Kiev. Cerca de 140 mil famílias ficaram sem energia elétrica devido ao “ataque inimigo”, afirmou Klitschko.

Já em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, cinco bombeiros foram mortos na sequência de um segundo bombardeamento ao local onde procuravam apagar as chamas. “Cinco elementos do Serviço Estatal de Emergência foram mortos em Kharkiv enquanto combatiam um incêndio resultante de um ataque russo. Pelo menos outros cinco ficaram feridos”, adiantou o ministro da Administração Interna da Ucrânia, Ilhor Klymenko, no Telegram.

Os bombeiros estavam a combater um incêndio no distrito de Kholodnohirskyi, na zona oeste da cidade, quando as forças russas voltaram a visar o mesmo local. Este domingo ficou marcado por vários ataques russos à segunda maior cidade da Ucrânia. O Museu de Arte de Kharkiv foi atingido com um drone.

Segundo as informações recolhidas pela Ucrânia, 70 mísseis, incluindo vários mísseis hipersónicos Zircon, e 611 drones foram lançados contra o país nas últimas horas. As defesas aéreas ucranianas abateram cinco mísseis Zirkon, 15 mísseis balísticos Iskander-M/S-400, todos os 30 mísseis de cruzeiro Kh-101/Iskander-K e 582 drones. No entanto, 20 mísseis balísticos e 27 drones conseguiram escapar às defesas aéreas e atingiram 42 locais.

Três mortos em ataque ucraniano a Tula, na Rússia

Em Sumy, um ataque russo com um drone feriu três pessoas, incluindo uma criança, disseram as autoridades locais. Em Dnipro, pelo menos uma pessoa ficou ferida. O chefe da administração militar da região de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, afirmou que um prédio foi destruído no ataque, enquanto a histórica Casa de Órgão e Música de Câmara da cidade também sofreu danos.

Já na Rússia, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas num ataque ucraniano, com recurso a um drone, à cidade de Tula, escreve a agência Reuters, citando o governador da região de Tula, Dmitry ​Milyayev. Entre os feridos está uma criança de um ano. A região de Tula, cerca de 200 quilómetros a sul de Moscovo, alberga um número significativo de indústrias militares e é um alvo frequente das forças ucranianas.

Notícia atualizada às 11h25 com a confirmação de mais uma vítima mortal em Kiev