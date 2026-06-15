Dois homens foram detidos pela prática do crime de violência doméstica, um em Lisboa, outro em Cascais, segundo informação esta segunda-feira divulgada pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Um homem de 33 anos, residente no concelho de Cascais, foi detido esta segunda-feira, em São Domingos de Rana, concelho de Cascais, pela prática de violência doméstica contra a sua ex-companheira, de 36 anos.

O suspeito conheceu a vítima em agosto de 2025, altura em que estava preso no estabelecimento prisional do Linhó. Após sair da prisão, em setembro daquele ano, iniciou um relacionamento de namoro com a vítima.

Posteriormente, a vítima engravidou, passando a residir com o suspeito em São Domingos de Rana, mas, no inicio do ano, decidiu separar-se, tendo ido morar inicialmente para França, mas regressado, em março deste ano, a Cascais.

Em abril nasceu o filho de ambos, que o suspeito rejeitou, ameaçando a mulher grávida.

Após a emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, a PSP procedeu à detenção do suspeito, a quem foi aplicada prisão preventiva.

A outra detenção ocorreu na freguesia de Campolide, em Lisboa, no dia 9 de junho, tratando-se de um homem de 35 anos.

Segundo a PSP, a intervenção policial ocorreu na sequência de uma comunicação que dava conta de uma mulher que se encontrava incontactável desde o dia anterior.

“No local, os polícias apuraram que a vítima se encontrava no interior da residência que partilhava com o suspeito, tendo sido impedida de sair da habitação e privada do acesso ao seu telemóvel durante vários dias”, relata.

A polícia conseguiu libertar a vítima e deter o suspeito, que inicialmente se recusou a entregar os seus bens pessoais, nomeadamente o telemóvel, as chaves da residência e o documento de identificação.

“A vítima não apresentava lesões físicas visíveis, tendo, contudo, relatado condutas de controlo e privação da liberdade suscetíveis de integrar a prática do crime de violência doméstica”, adiantou a PSP.

Após apresentação à autoridade judiciária competente, o suspeito ficou obrigado a apresentações periódicas na polícia.