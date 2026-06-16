Portugal e Arábia Saudita identificaram esta terça-feira a construção, o turismo, as energias renováveis e a defesa como áreas de cooperação bilateral, bem como oportunidades de cooperação triangular com África, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O chefe da diplomacia da Arábia Saudita, Faisal Bin Farham Al Saud, que foi esta terça-feira recebido no Palácio das Necessidades, em Lisboa, “pediu expressamente” atenção para o setor da construção, “conhecendo a qualidade das empresas portuguesas”, disse o governante português.

A Arábia Saudita tem em curso vários megaprojetos urbanísticos, no âmbito da chamada “Visão 2030” desenvolvida pelo príncipe herdeiro, Mohammad Bin Salman.

Outras áreas identificadas esta terça-feira no encontro dos dois ministros foram o turismo, as energias renováveis e a dessalinização e gestão da água, bem como a indústria da defesa.

“É uma indústria muito importante também no plano mundial e no caso de Portugal, designadamente na tecnologia dos drones ou, por exemplo, na área aeronáutica, tem havido, de facto, um progresso e uma modernização grande”, referiu Rangel, falando à imprensa após o encontro bilateral.

Portugal e Arábia Saudita concordaram também em cooperar em África para ajudar ao desenvolvimento deste continente, onde ambos os países têm “uma presença relevante”.

“Ficou apontada a ideia de nós podermos fazer cooperação triangular, ou seja, os dois países fazerem projetos de cooperação comuns em vários países africanos, essencialmente olhando à ideia do desenvolvimento autossustentável, para criar capacidades junto dos países africanos”, exemplificou.

No âmbito do encontro desta terça-feira, os dois ministros assinaram um memorando de entendimento para isenção de vistos ao nível das deslocações políticas e diplomáticas, com Paulo Rangel a salientar que se trata do quarto memorando assinado entre os dois países desde novembro, depois de outros três no domínio económico.

Numa declaração aos jornalistas, o príncipe saudita destacou que “Portugal é amigo do reino”, e as conversações desta terça-feira “refletiram as relações e cooperação de longa data entre o reino e Portugal, bem como os progressos alcançados nas relações, baseando-se nos recentes intercâmbios de alto nível e no trabalho do comité conjunto”.

“Hoje, demos um passo prático adicional nessa cooperação. O acordo que assinámos sobre a isenção de visto mútuo para titulares de passaportes diplomáticos e especiais facilita o envolvimento oficial e aproxima o contacto dos nossos dois governos”, destacou o ministro Faisal Al Saud.

Lisboa acolhe o Centro Internacional Rei Abdullah ibn Abdaziz para o Diálogo Inter-religioso e Intercultural (KACIID), recordou o governante saudita, que valorizou “o papel de Portugal no avanço do diálogo entre religiões e culturas”.

No mesmo sentido, Paulo Rangel adiantou que os dois ministros abordaram “o futuro desse centro”, notando que “infelizmente os desenvolvimentos da atualidade internacional levam a uma necessidade de fazer mais pontes de diálogo entre as várias culturas e civilizações e de promover as experiências que, em cada teatro operacional, podem promover paz e compreensão entre culturas e mundividências religiosas”.