Depois de protagonizar duas temporadas de um reality show na Netflix, Georgina Rodriguez é a nova estrela da Prime Video e prepara-se para se estrear no papel de apresentadora. A noiva de Cristiano Ronaldo vai dividir o ecrã com o ator espanhol António Resines na condução do humorístico LOL: Si te ríes, pierdes. O formato chega à plataforma de streaming no Natal.

O anúncio foi feito esta quarta-feira num evento em Madrid para celebrar os 10 anos do serviço em Espanha. O programa com Georgina Rodriguez é um dos 13 lançamentos previstos para os próximos meses, entre produções originais e licenciadas.

LOL: Si te ríes pierdes é um formato já conhecido do público espanhol e foi exibido pela última vez pela Prime Video há cinco anos. O conceito é simples: 10 comediantes reunidos numa mesma sala durante seis horas, com o objetivo de fazer rir os seus colegas. Nas temporadas anteriores, os apresentadores foram o ator e realizador Santiago Segura e a comediante Silvia Abril.

Os novos coapresentadores já aparecem juntos num vídeo promocional da Prime Video. A conversa é breve. “Então, António, a quem é que ocorreu juntar-nos a ti e a mim para apresentar um programa?”, pergunta Georgina. “Pois, terá sido gente muito engraçada, porque a verdade é que juntar uma rapariga de Jaca e um senhor idoso de Torrelavega é completamente absurdo, mas enfim”, diz o ator de 71 anos, ao fazer referência às cidades de origem da família de Georgina Rodriguez e à própria cidade natal. “Visto assim, totalmente”, responde a companheira de Cristiano Ronaldo. António Resines, então, reforça: “Ou seja, uma de Jaca e outro de Torrelavega entram neste programa, LOL: Si te ríes, pierdes, e acabam a apresentá-lo. É assombroso.” É quando Georgina Rodriguez dá um sorriso breve e conclui: “Engraçados são os 10 concorrentes da nova temporada que aí vem.”