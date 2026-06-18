A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve esta quinta-feira três homens que faziam o transbordo de haxixe de uma embarcação para viaturas no Portinho do Forno, em Aljezur, e apreendeu 56 fardos de haxixe, anunciou esta força de segurança.

A GNR especificou que os homens, com idades entre 28 e 43 anos, foram surpreendidos quando transferiam a droga de uma embarcação de alta velocidade (EAV) para viaturas de mercadorias e de combustível das viaturas para a embarcação.

A embarcação acabou por colocar-se em fuga, não tendo sido possível a sua interceção, acrescentou a força de segurança.

Segundo a GNR, a deteção dos homens decorreu durante uma ação de patrulhamento dos militares do Posto de Controlo Costeiro de Aljezur, no distrito de Faro.

Da operação resultou a apreensão dos 56 fardos de haxixe, cerca de 3.000 litros de combustível, de uma arma de fogo automática, de uma viatura ligeira de mercadorias com matrícula portuguesa e de uma viatura ligeira de passageiros com matrícula espanhola.

Foram ainda apreendidos diversos artigos alegadamente utilizados na atividade de tráfico de droga, como luvas e gorros, adianta a GNR.

A Polícia Judiciária foi acionada “para realizar a inspeção judiciária”, lê-se na nota.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Faro para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

A GNR lembra que mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, direcionando a sua atuação para o combate ao tráfico de estupefacientes e às organizações criminosas que recorrem à via marítima para introduzir droga em território nacional.